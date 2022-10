Chorý byl ve Zlíně u všeho, gól dal pro Hujerovy: Nemělo nás co ohrozit

Když Tomáš Chorý (27) ve Zlíně skóruje, pokaždé je to pro něj speciální. Pochází z nedaleké Olomouce, takže mívá na Letné příbuzenstvo. V sobotu rodiče, sestřenici, bratrance. „Přijeli Hujerovi,“ usmál se po triumfu 3:0. „Když hrajeme na Moravě, vždycky se snaží u toho být. Jsem rád, že viděli naši výhru a můj gól,“ těšilo plzeňského střelce. Právě směrem k blízkým radostně gestikuloval, jakmile doťukl do sítě Jirkovu dokonalou přihrávku. Šlo o jeho sedmý ligový zásah na podzim.

Sedmadvacetiletý Chorý odehrál ve FORTUNA:LIZE další velký zápas. Na první gól přihrál Eriku Jirkovi hlavou. Druhý dal sám. Třetí připravil skvostným dlouhým pasem na protější křídlo. Adresátem a úspěšným střelcem byl opět slovenský křídelník. Dvoumetrový hroťák absolvoval vítězný duel mistra ve Zlíně s bilancí 1+2. „Nebylo tam od soupeře nic, co by nás mělo ohrozit,“ mnul si ruce nad jednoznačným výsledkem.

Čekali jste to těžší, ne?

„Zápas jsme měli celou dobu ve své režii. Bylo to jenom o nás, jak k tomu přistoupíme a jak ten zápas zvládneme. Určitě nám pomohl první gól, kdy jsem prodloužil na Jiřinu (Jirku) balon. Byl trošku záměr, abychom to hráli takto. Erik to krásně uklidil, má výbornou střelu. Druhý poločas začal vyrovnaně, ale druhý gól to uklidnil. A když přišel třetí, bylo po zápase. Hra fungovala skvěle, vycházeli jsme z pevné defenzivy.“

Erik Jirka skóroval dvakrát a jednou asistoval. Čekal na takový průlomový duel v Plzni?

„Musím ho pochválit, odehrál fantastický zápas. Erik před ním říkal, že bude mít tři body. Nevím, jestli to myslel tak, že mi nahraje na tři góly. (úsměv) Erik přišel a měl to těžké. Sestava byla víceméně daná, musel čekat na šanci. Teď ji dostal a využil ji nadprůměrně. Získal plusové body. Ale je to jenom jedna vlaštovka. Musí samozřejmě makat dál. Čekají nás další zápasy, v nichž ho budeme potřebovat.“

Neprohráli jste v lize už 35 utkání. Jak je to možné?

„Podobná otázka padá každý týden…Nemáme v hlavách, kolikátý zápas je to bez prohry. Omílá se to v médiích, ale to pro nás není vůbec důležité. Snažíme se koncentrovat nejlépe, jak můžeme. Máme opravdu nabitý program a není jednoduché přejít z Champions League na ligu. Nám se to daří, jsme za to rádi. Chceme hrát Evropu i další rok. Táhneme za jeden provaz.“

Pomohlo vám, že jste se z Milána nevraceli domů, ale přistáli jste v Brně a odtud jste jeli do Zlína?

„Asi jsme si víc odpočinuli. Nebylo to tolik náročné. Měli jsme dobrou regeneraci, mohli jsme odfrknout. Myslím, že to taky mělo vliv. Byli jsme na hřišti takoví čerství, běhavější. Měli jsme druhé balony. Střed byl fantastický, Kalvi (Lukáš Kalvach) s Buchym (Pavlem Buchou) všechno sbírali. Neměli jsme nějaký závažnější problém. Příště s Barcelonou to bude úplně jiné.“

