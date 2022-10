Gning a Žák: šikula a dříč. Pasují k sobě, chválil Jarošík. Odejde Afričan?

Připomeňme dva, vlastně tři momenty, které nejlépe demonstrovaly duel mezi Teplicemi a Olomoucí. A odhalily největší rozdíl mezi oběma celky.

Zatímco záložník hostů Jan Navrátil ve dvou tutovkách krátce po začátku druhého poločasu selhal tak, že nejdřív nedokázal důrazně dostat míč do prázdné branky a poté ji vůbec netrefil, Senegalec na druhé straně vyučoval.

Abdallah Gning si futsalově narazil balon s Robertem Juklem a z rohu malého vápna vymetl Jakubu Trefilovi protější šibenici. Jednoduchost, dokonalost, kvalita.

„Velká a dlouhodobá,“ přikývl zklamaně, ale pochvalně kouč Sigmy Václav Jílek směrem k africké hvězdičce.

„To, jakým způsobem vyřešil druhou branku, bylo špičkové. Žák byl zase u prvního gólu pohotový, navíc velmi dobře je doplňoval Trubač a udělali spoustu práce do defenzivy,“ doplnil.

Teplice – Olomouc: Obrat ve skóre na 2:1 po přesném zakončení Gninga Video se připravuje ...

Své hráče Jílek chválit nemohl. Nebylo moc koho. Sice se Hanáci díky Antonínu Růskovi a perfektní Zmrzlého standardce dostali do vedení, ale o body se nervali tolik jako Severočeši.

Typickým příkladem je Gningův parťák Žák. Hrot, jenž jako mladý působil na Andrově stadionu, byl opět odměněn za tvrdou dřinu. Oba již mají po šesti zásazích.

„Každý je jiný, teď si to sedlo. Tým na ně maká, protože tihle kluci umí rozhodovat zápasy. Pasují k sobě,“ byl rád trenér Jiří Jarošík.

Slávista Daniel Fila bude mít složitou úlohu, dostat se do sestavy přes fungující duo nebude jednoduché.

„S Žákysem se znám, dokonce jsme spolu chodili na stejnou střední školu. Udělal velký pokrok v kariéře, sledoval jsem ho i v Prostějově, kde žiju. Gning je taky šikovný, rychlý. Daří se jim, nám bohužel tentokrát moc ne,“ uznal protějšek Mojmír Chytil. S Růskem jsou nyní dohromady na sedmi kusech.

Teplice – Olomouc: Skláři dokázali vyrovnat na 1:1, prosadil se Filip Žák Video se připravuje ...

Stejně jako vytáhlý čahoun z Olomouce bude v zimě horkým zbožím také Gning. Jarošík to ví, možná odpočítává poslední týdny vzájemné spolupráce.

„Je skvělé, že Teplice mají po dlouhé době hráče, o kterého je takový zájem. Ta jeho branka? Konečně si to dal na pravou nohu, tu má smrtící. Těší nás to. Musí nám ještě pomoct góly, asistencemi, prací, pak uvidíme,“ mrknul.

Jeho hoši díky vydřené výhře vystoupali z barážových příček, kam v extrémně vyrovnané tabulce nově zabředly České Budějovice. Rozdíl mezi pátým a čtrnáctým je nicméně pouze pětibodový.

Teplice však mají oproti většině mančaftů výhodu v podobě nadstandardních útočníků, jejichž součinnost se neustále posouvá. Jen Zbrojovka je na tom v tomto ohledu s Jakubem Řezníčkem a Michalem Ševčíkem ještě lépe.

„Abu je výborný fotbalista, jsme strašně rádi, že ho tady máme. Dokáže uhrát spoustu balonů, já se mu to snažím odlítat a odsoubojovat. Jeden je důrazný, druhý fotbalovější. Myslím, že je to dobrá kombinace. Pro nás jsou důležitá čísla, o to víc si věříme,“ popisoval Žák.

„Já dávám dorážky z malého vápna, on trefuje šibenice. Má nevyzpytatelné řešení. Trošku rozdíl mezi námi...“ dodal se smíchem.

Bude mít na jaře na špici sestavy jiného kolegu a Gninga jako protihráče? Je to pravděpodobné.