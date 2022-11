INSIDER: Jurečka? To jsem se smál, říká Klusáček. Tvrdík tlačí na Plzeň

To je kouzlo české ligy. Tedy kouzlo... Spíš prokletí. Po vršovickém derby, které skončilo výhrou Slavie nad Bohemians 4:1, nikdo neřešil hru a góly, nýbrž verdikty rozhodčího Tomáše Klímy. „Klokani“ cítili křivdu, zvláště kvůli rozdílnému metru při posouzení karambolů v šestnáctkách. „Já bych nepískal ani jednu penaltu,“ říká bývalý stoper obou týmů a trenér Bohemians Luděk Klusáček, host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. A jestli už měla být nějaká nařízena, tak podle něho nikoli ta za pád slávisty Václava Jurečky. „Musím se smát. To je taková klasika, když v rozhovoru po zápase říká: Kontakt tam byl,“ glosuje Klusáček. Celkově ovšem tvrdí: „Sporné situace zápas ovlivnily, ale nezdálo se mi, že by byl řízen tendenčně.“

Kouč, jenž v Bohemians skončil v březnu, lituje toho, že kontroverzní momenty poznamenaly jinak zajímavý zápas – jakkoli názor na ně záleží zhusta na klubové příslušnosti. Komentuje také fakt, že Klíma zůstal neoblomný i poté, co se byl na základě intervence videorozhodčího Ondřeje Berky podívat na záběry inkriminovaných situací. Sám není odpůrcem VARu, ale vnímá problematičnost termínu „zjevné pochybení rozhodčího“, jež má zásah videa spustit. V této souvislosti by přivítal jedno konkrétní opatření, jež by mohlo pomoci sjednocení náhledu na sporné okamžiky.

O újmě svého týmu byl po utkání pevně přesvědčen trenér Bohemians a původně Klusáčkův asistent Jaroslav Veselý. Do rivala z Vršovic si navíc ostře rýpl. „Slavia je dobrý tým, kvalitní, ale takovouhle pomoc nepotřebuje,“ prohlásil. Paradoxně to byl zrovna slávistický boss Jaroslav Tvrdík, kdo nedávno prohlásil: „Není možné, aby byly malé kluby bity na úkor tří velkých, není možné, aby byl zvýhodňován jeden ze tří velkých na úkor zbylých dvou.“ Na mysli měl při tom Plzeň v čele s majitelem Adolfem Šádkem. To bylo vážné vystoupení a rozhodčí ho těžko mohli neregistrovat. „Pan Tvrdík se dokáže v zákulisních věcech pohybovat, má zkušenosti z politiky. Zdálo se mi to jako vytvoření tlaku na Plzeň,“ míní Klusáček. „Rozhodčí to musejí vnímat,“ je si jist.

Vedle zápasu Slavie a Bohemians se věnuje také Plzni, kterou dnes čeká derniéra v Lize mistrů s Barcelonou. Pokud jde o nebetyčný rozdíl mezi tuzemským mistrem a věhlasnými soupeři, je to pro něho důvod k hlubšímu zamyšlení. „Kardinální otázka pro mě není, jestli jdeme dostatečně rychle, abychom dohnali Evropu, ale jestli jdeme správným směrem,“ říká a vysvětluje, co tím myslí.

LIGOVÝ INSIDER s trenérem Luďkem Klusáčkem

Může Slavii pomoci netradiční rozestavení 4-4-2?

Čím se Peter Olayinka odlišuje od jiných cizinců v české lize?

Je chvála stoperů od Jindřicha Trpišovského psychologickým tahem?

AKCE KOLA: Čím se blýskl Lukáš Masopust?

Ukázal plzeňský záložník Erik Jirka naplno svůj potenciál?

Je „obžalobou“ domácích soupeřů Viktorie, že jí nejsou schopni brát body?

HLÁŠKY KOLA: Hujerovi ve Zlíně, oddalovaný důchod i Rum, co má pořád chuť

Jak se žije Pavlu Černému mladšímu se jménem slavného otce?

Za co mu Klusáček dával v Hradci pokuty?