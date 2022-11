Chorý úmyslně trefil hlavou soupeře, přesto dohrál. Červená, říká komise

Byl to moment, který krátce před poločasovou přestávkou pořádně rozčísl do té doby nezvykle poklidnou bitvu dvou velkých rivalů. Na vysoký centr se natahovali plzeňský útočník Tomáš Chorý a hostující obránce Asger Sörensen. Nedosáhli na něj, ale to hlavní následovalo až poté.

Chorý se totiž viditelně podíval na protihráče a následně mu uštědřil pořádně tvrdou hlavičku přímo na tělo. Jestliže obecně platí, že se úmysl složitě prokazuje, v tomto případě je naprosto zjevný. Chorý moc dobře věděl, co dělá.

Reakce hlavního rozhodčího Dalibora Černého a kolegy u VARu Pavla Fraňka? Nic, ticho po pěšině. Jako by se vůbec nic nestalo. A to i navzdory tomu, že dánskému stoperovi prakticky okamžitě začala nad levým okem bobtnat obří boule.

„Na trávníku jsem viděl, že letěl dlouhý balon do pokutového území, kde se oba hráči drželi, a došlo ke střetu hlavami. Potom jsem přerušil hru. Neviděl jsem z hrací plochy nic na vyloučení,“ nabídl svůj pohled na věc po utkání v O2TV Černý.

Sudí Černý o hlavičce Chorého: Videorozhodčí řekl, že můžeme pokračovat ve hře Video se připravuje ...

Pro hlavního sudího byla situace skutečně složitá, Franěk u videa ji ale měl jako na talíři. V opakovaných záběrech je totiž celý incident naprosto zřetelně vidět. Ani to ovšem sudího, který patří k těm vůbec nejzkušenějším, nepřimělo k reakci.

„Videorozhodčí mi řekl, že můžeme pokračovat ve hře,“ pokrčil rameny Černý.

Franěk se pochopitelně dopustil kardinální chyby, Chorý měl za svůj úlet vidět červenou kartu a ještě v závěru prvního poločasu se pakovat do sprch. To ostatně jen krátce po zápase konstatovala i Komise rozhodčích.

„Ve 45. minutě měl být vyloučen domácí hráč za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Tahle situace se samozřejmě na atmosféře zásadně promítla. Ve druhém poločase vylétly emoce vzhůru, sparťané si moc dobře byli vědomi křivdy.

„O poločase jsme dostali informaci, že to měla být červená karta. Rozhodčí mi v poločase řekl, že nedostal signál z videa, což zase podpoří ty debaty, jestli VAR k něčemu je,“ uvedl kapitán David Pavelka.

Pouze Franěk v tuhle chvíli ví, proč na zjevný přečin plzeňského útočníka nijak nereagoval. Nejednalo se totiž o nepřehlednou ani spornou situaci. Byla naopak krystalicky průzračná.

„Viděl jsem to stejně jako Komise rozhodčích, už v poločase jsem sudímu říkal, že to byla chyba. VAR nedělal to, co by dělat měl. Očekával jsem, že to bude standardní průběh, jako to bylo při vyloučení Kuchty a Čvančary. Ale to se nestalo,“ nechápavě kroutil hlavou Priske.

Jeho protejšek Michal Bílek reagoval stručně. „Situaci jsem ještě neviděl, překvapilo mě, že se komise sešla takhle rychle.“

Chorý tak duel nakonec dohrál, stejně tak Sörensen, byť ten (minimálně vizuálně) poznamenán. Další osud střelce Viktorie dostane do rukou nejspíš Disciplinární komise. Ten Fraňkův je minimálně pro zbytek víkendu daný. Sudí měl být za VARem i v nedělním souboji Slavie s Baníkem, ale ze zcela logických důvodů nebude…

„Pavel Franěk byl stažen z nedělní nominace a tato hrubá chyba se významně projeví i v jeho budoucích nominacích na utkání,“ uzavřela Komise rozhodčích.