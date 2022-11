Nečekaný hrdina Pavelka: Hlavně, že jsem trefil bránu, to mi letos moc nešlo

Byl to možná jeden z posledních hráčů Sparty, od kterých by se to očekávalo. Právě kapitán David Pavelka ale jediným gólem rozsekl hit 15. kola FORTUNA:LIGY ve Štruncových sadech. Po rohovém kopu v samotném závěru propálil Jindřicha Staňka a rázně utnul jedenáct let dlouhé čekání na výhru v Plzni. „Jsem rád, že jsem vůbec trefil bránu, protože to mi letos moc nešlo,“ prohodil zkušený záložník.

Předvedlo mužstvo ideální reakci na dva týdny starý výbuch v derby?

„Jeli jsme sem vyhrát. To byl náš cíl. Změnili jsme taktiku a rozestavení. Složité to bylo hlavně pro našeho trenéra, protože trochu ustoupil od své filozofie. Chystali jsme se na to celých čtrnáct dní. Odhodlání a koncentrace držet se plánu nám vydržela po celý zápas. Nakonec máme tři body. Taktický záměr nám vyšel úplně skvěle.“

A Plzeň jste naopak dokonale zaskočili, hlavně v úvodu utkání domácí působili hodně zaraženě. Souhlasíte?

„Chtěli jsme je zaskočit. Rozestavením i tím, že je trochu necháme hrát. Myslím si, že si s tím dlouho nevěděli rady. Chtěli jsme chytit úvod, což jsme v derby nezvládli. Takové zápasy se tím lámou.“

Rozhodli jste ale až v úplném závěru. Překvapilo vás, kolik jste měl na koncovku prostoru?

„Paradoxem bylo, že jsme se před tím rohem vyměnili s Jardou Zeleným. Byl předtím ve dvou gólovkách a když jsme se zrovna vyměnili, padlo to mně na zadní. Jsem rád, že jsem vůbec trefil bránu, protože to mi letos moc nešlo.“

Ve Štruncových sadech jste uspěli po dlouhých jedenácti letech. Cítíte velkou úlevu?

„Někde jsme si to asi přečetli, psalo se o tom, ale spíš než historie nás zajímá tato sezona. Kdybychom to nezvládli, tak by se to vyvíjelo ještě hůř, než tomu bylo dosud.“

Dovedete si představit, že tohle herní rozestavení uplatníte i v následujících zápasech? Nebo to byla vyloženě jednorázová záležitost?

„Asi je to spíš otázka na trenéra. Je to další varianta, pro soupeře nebudeme tolik čitelní. Je dobře, že nám to vyšlo v tak těžkém zápase. Vždycky je lepší, když víme, že rozestavení můžeme měnit.“