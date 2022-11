Jelínek po ztrátě náskoku: Bohemka nás převalila. Sudí? Nekonzistentní

Zápas měl dva různé poločasy, viděl jste to podobně?

„Pracovitost a intenzitu oproti minulým zápasům jsme zvedli, dokázali jsme být i produktivní, o to víc mě mrzí, že jsme to nedotáhli do bodového konce. Bohemka nás převalila silou. Maximálně využila domácího prostředí. To, co tady předvedla kulisa, to bych si přál taky. Fanoušci je hnali, dodali sílu a obrovsky jim to pomáhá. Standardní situace a dlouhé auty jsou velká zbraň a i když jsme jich spoustu uskákali, tak jsme to nakonec nezvládli.“

Před týdnem jste mluvil o útlumu týmu, byl aspoň první poločas pozitivní signál?

„Myslím, že jo. Kluci pracovali jinak, v jiných intenzitách. Bylo to živější, lepší. Tohle je cesta, i když jsme udělali chyby vzadu a dostali branky, tak musíme takhle pokračovat a zvyšovat kvalitu.“

Musel jste brzy sáhnout do sestavy, jak to ovlivnilo vaše plány?

„Už je to druhý zápas po sobě, kdy má hráč nějaký problém. Ale jsem hrát, že Filous vlétl na hřiště s maximálním úsilím. Pracoval a odměnou mu byla branka. V tom bych problém neviděl. V závěru to Bohemka vyloženě ukopala.“

Od hráčů i lavičky to bylo docela emotivní, bylo v souvislosti s atmosférou?

„V souvislosti s něčím jiným“.

Rozvedete to, prosím?

„Myslím si, že pískání rozhodčího nebylo konzistentní v posuzování některých drobných faulů. Tím se nechci vymlouvat, ale standardky jsou silná zbraň Bohemky a standardními situacemi a auty se dostávala do tlaku. Samozřejmě je nechcete dělat, ale Bohemka tak hraje a problémy s tím má celá liga, protože to jsou silový hráči. Myslím, že spousta faulů nebyla. A umocňují to auty, tady to dokážou hodit tři hráči, Hronek nejlíp. Je to obrovská zbraň.“

Máte v týmu někoho, kdo by je házel podobně a pomohl vám se připravit?

„Venca Procházka je taky hází, ale ten byl při přípravě v obranné činnosti. Jde se připravit, ale je to strašně nepříjemné. Hroňas to háže, jako kdyby to kopal.“

Přišli jste o dvoubrankový náskok, vnímal jste během druhého poločasu třeba menší koncentraci?

„To možná přišlo při brance, kterou jsme dali na 3:1 a byla odvolaná. Bylo to hodně emotivní a kumulovaly se drobné věci. Bohemka hraje fakt silový fotbal a vychází jim to.“