Slavia proti Baníku: Sporný moment, odchovanec hrdinou, drama o titul

Dvougólový rozdíl ve skóre je možná trochu krutý k Baníku, který se pod koučem Pavlem Hapalem mobilizuje. Třeba že Slavia byla lepší, do šancí se dostávala těžko, pomohl ji až nástup odchovance Matěje Juráska, a to byly kvéry… V den klubových narozenin symbolicky rozhodl mladík vychovaný v červené a bílé. Výsledek zápasu nicméně poznamenal i sporný moment, souboj Petera Olayinky s Giglim Ndefem.

Slavia - Baník: Gól roku? Juráskova petarda zajela do šibenice, 3:1

Slavia - Baník: Gól roku? Juráskova petarda zajela do šibenice, 3:1

Neplést s Davidem, zápas rozhodl mladší a ofenzivní kolega Matěj Jurásek dvěma mimořádnými akcemi. První mazácky uklidil k přední tyči, když předtím naznačil spolupráci s Davidem Douděrou a obranu hostů se mu tím podařilo zblbnout. Ta druhá půjde do televizních reklam. Zase klika na střed, ovšem tentokrát z větší dálky a přepychová šibenice. „Patří k nastupující generaci, má skvělou techniku, vedení míče, střelu, rychlost, dynamiku, další je sebevědomí. A uvědomuje si chyby, na kterých ještě musí pracovat,“ oceňuje ho kouč Jindřich Trpišovský. Pro Juráska to byly vůbec první prvoligové zásahy v kariéře. V den slávistických narozenin rozhodl o třech bodech odchovanec klubu, další hezká symbolika pro „sešívané“.

Kaz: souboj Olayinky s Ndefem

Možná, že rozhodující branka na 2:1 neměla platit, kdo ví. Každopádně, Gigli Ndefe vystihl rozehrávku domácích, záložník Slavie ale nechtěl balon ztratit a zdálo se, že Ndefemu šlápl na pravou nohu. Z následné akce pak domácí vstřelili gól. Sudí Tomáš Batík nechával ještě video přezkoumat sporný moment, po němž se pochopitelně zlobili trenér a hráči Baníku, aniž by ovšem navštívil monitor, aby se sám přesvědčil, branku uznal.

„Podle mého z hrací plochy přestupek na hostujícího hráče nebyl. VAR musí celou gólovou situaci kontrolovat, nenašel tam žádné pochybení a mé rozhodnutí potvrdil,“ komentoval to pak pro O2 Batík.

„Za mě jasný faul. Podle rázu, jakým bylo utkání vedeno, se ani na video dívat nemusel a nikdo by nic neřekl,“ čertil se kouč hostů Pavel Hapal.

„Chápu, že se zlobí, ale kdyby to neuznal, budeme to my, kteří budeme říkat, že jsme přišli o gól. Ke kontaktu tam došlo, těžké na posouzení, takových zákroků bylo v zápase spoustu,“ poskytl svůj pohled i trenér Slavie Jindřich Trpišovský.