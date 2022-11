Plzeň si stěžuje na poničenou šatnu po Spartě. Řádili prý i fanoušci

Po sparťanském týmu, který na hřišti obhájce trofeje a lídra tabulky překvapivě zvítězil 1:0, podle Plzně v kabině zůstaly poničená omítka, rozbité okno a vytrhané stropními podhledy.

„Rozumíme tomu, že hosté slavili výhru, nicméně tyto skutečnosti jsou za hranou a rozhodně by se neměly stávat. Během aktuální sezony jsme odehráli řadu velkých i vyhrocených zápasů, nicméně poškození zařízení šatny jsme zaznamenali vůbec poprvé, dle našeho názoru se toto nesmí stávat a do fotbalu to nepatří,“ uvedla Viktoria.

Příznivci hostů v závěru vyhroceného duelu na tribuně zapalovali sedačky a další hořlavý materiál, takže museli zasahovat hasiči. Sparťanští chuligáni podle Plzně také poničili radiátory, umyvadla a další sanitární zařízení na toaletách v Doosan Areně. Plzeňský klub rovněž napsal, že vyhodnocuje kamerové záběry a sčítá škody, které bude vymáhat.