Fotbalová rodina v Olomouci: Spáčil gólově dohnal tátu, Plšek má náskok

Oficiální webovky Sigmy ani FORTUNA:LIGY jej trochu ostudně vynechávají ze soupisky olomouckého áčka. Jiří Spáčil tam navzdory 11 ligovým startům v této sezoně a celkovým 24 v kariéře chybí. Po sobotě se to však změní, třiadvacetiletý záložník si kromě výborného výkonu připsal i premiérový zásah v nejvyšší soutěži a pomohl k výhře 3:0.

„Je to fajn, jsem strašně rád,“ popisoval komplexní středopolař, jenž se v prvním poločase třikrát zastřeloval, aby se nakonec trefil po změně stran po individuální akci přes půl hřiště.

Před Spáčilem se po Heidenreichově nepřesné rozehrávce otevřela dálnice, tak si to namířil kolmo vpřed a sólo zakončil střelou mezi Akpudjeho nohy do Hanušova protipohybu.

Tah se zařazením odchovance Sigmy do základní sestavy vedle kapitána Radima Breiteho se trenéru Jiřímu Saňákovi, jenž zaskakoval za nemocného Václava Jílka, povedl. Stejně jako nasazení Pavla Zifčáka, dalšího člena silného ročníku 1999, který konečně táhne Hanáky.

„Jirka byl zařazen jako reakce na výkon v Teplicích,“ vysvětloval kouč. „A Zifčák? Když ho vidíte v tréninku, jak dře... Pro někoho je na první pohled možná takový tvrdší, ale pro tým, když se rozehraje, je hodně silný. Loni pomohl béčku postoupit do druhé ligy, zatímco ostatní kluci z áčka už měli dovolenou. Je to strašně poctivý kluk, zvyšuje sílu naší ofenzivy,“ chválil Saňák.

Spáčil první trefou vyrovnal otce Michala, ten na Andrově stadionu před více než 20 lety naskočil devětkrát. Jediný gól zapsal táta v dubnu 2002 proti Drnovicím (taky 3:0), za spoluhráče měl Davida Rozehnala, Radoslava Kováče, Martina Vaniaka, Stanislava Vlčka, Davida Kobylíka...

K vyrovnání někdejší olomoucké opory Jakuba Plška, se kterým je Spáčil přes přítelkyni do rodiny, mu chybí ještě 25 branek. „Já jich moc nedávám, ale můžeme to zkusit vyhecovat a třeba Plšu jednou doženu. Bylo by to super,“ culil se.

Stejně tak by bylo fajn, kdyby Spáčil definitivně patřil do nejužšího kádru. Není tak výrazný, ale pro mančaft o to důležitější. Vrozená pracovitost, běžecká aktivita, poctivost ve vyplňování klíčových prostorů, správné rozhodování, charakter... Momentálně je i díky pevnému zdraví před konkurenty Janem Sedlákem, Denisem Ventúrou, Lukášem Greššákem či Patrikem Slaměnou.

„Měl jsem to odjezdit a posouvat se ve středu s Breiťákem (Breitem) na šestkové pozici, aby nás Jablonec nepřečísloval, protože Tonda Růsek měl ofenzivnější úkoly,“ popisoval Saňákovy pokyny.

„Užívám si, že jsem teď v kádru áčka. Na začátku jsem to vůbec nečekal, protože jsem byl přeřazený do béčka, ale myslím, že jsem předváděl kvalitní výkony. A jestli přichází konečně čas pro náš ročník 1999? Doufám! Už je nám 23 let, v Evropě to je věk, ve kterém mají kluci x startů v lize i Lize mistrů. Máme nejvyšší čas, snad budeme mít důvěru i nadále,“ zakončil Spáčil.