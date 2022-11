Podry: „Glasgowská pusinka“, nebo nemotora? S kamenováním opatrně

Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Mnozí by Tomáše Chorého vyloučili pomalu do konce života za jeho souboj s obráncem Sparty Asgerem Sörensem, ale opatrně s podobnými soudy. Zároveň se v Edenu ukazuje sebevědomí brazilského stopera Eduarda Santose, který naskočil zpátky do defenzivního vlaku Slavie. A pak je tady matador matadorů Milan Petržela slavící o víkendu rekord v počtu startů v nejvyšší soutěží. Bravo!