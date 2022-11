INSIDER Pivarník: Chorý, to mi nejde do hlavy. Co Stanciu a posily Slavie?

Ta situace stále rezonuje. Jak plzeňský útočník Tomáš Chorý udeřil v utkání se Spartou (0:1) sparťanského obránce Asgera Sörensena. Záměr, měla přijít červená karta, VAR zaspal – tak zní všeobecně přijímaný rezultát. „Chorý mě překvapil. Bral jsem to jako úmysl, ale pořád mi to nejde do hlavy,“ říká trenér Roman Pivarník, bez nějakého dvojsmyslu. „Mám pochybnosti, už není tak zákeřný. Ale je také odpovědný za nebezpečnou hru,“ dodává host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. Kouč, jenž fotbalového obra pozorně sledoval už v Olomouci, rozebírá rovněž rozestavení Sparty a její šance na titul a podrobně se věnuje i eventuálním posilám Slavie. Včetně možného návratu Nicolaea Stancia z čínského týmu Wu-chan Three Towns. A dojde samozřejmě i na „Milánka“ Petrželu, nového rekordmana v počtu ligových startů (465).

Sparťané mohli na Plzeň ztrácet už patnáct bodů a být definitivně out z boje o titul. Na obhájce ligového prvenství se však dobře připravili, vyrukovali na něj se třemi stopery a další obvyklou zbraní velkého rivala, tedy gólem ze standardní situace, rozhodli o důležitém vítězství. Pivarník komentuje, zda se trenéru Brianu Priskemu poprvé v sezoně povedl mimořádný tah, a také to, co vítězství Letenských může znamenat pro další vývoj ligy. „Sparta patří do první trojky, ale v této sezoně to na titul stačit nebude,“ je přesvědčen bývalý kouč Plzně, Bohemians či Zbrojovky.

Pokud jde o Slavii, ta musela vstřebat konec v Konferenční lize. Povedlo se jí to výhrou 3:1 nad Baníkem, byť i v Edenu byl kvůli druhému, rozhodujícímu gólu na paškále videorozhodčí. Pivarník ovšem glosuje krom jiného přestupovou politiku slávistů a věnuje se detailněji jménům, která v této souvislosti padají. Hlavně pokud jde o kanonýry Ladislava Almásiho a Mojmíra Chytila, „Slavia si musí vybrat, co od útočníka chce,“ a polemizuje s nároky Jindřicha Trpišovského a spol.

Řeč přijde i na dvojku z Bohemnians Roman Květ – Petr Hronek a pozor, také na devětadvacetiletého Stancia, jenž má podle agenta Pavla Zíky citovaného serverem Seznam Zprávy chuť znovu obléknout červenobílý dres. Jaká motivace provází dosavadní kroky rumunského záložníka a nakolik by svému bývalému týmu ještě pomohl?

LIGOVÝ INSIDER s Romanem Pivarníkem

Jak často může Sparta jindy využít netradičního rozestavení z utkání v Plzni?

Jaký herní projev se od ní očekává a proč jí to drhne v ofenzivě?

Začíná Plzeň dohánět náročný podzimní program?

Co všechno mohlo hrát roli při faulu Tomáše Chorého?

Má v sobě slávista Matěj Jurásek opravdu „českou nestandardnost“?

Měli by mladí čeští hráči ve Slavii dostávat větší prostor?

HLÁŠKY KOLA: Bodový kombajn Škorpil, agent na vedlejšák z Ďolíčku a rekordman „Milánek“

Co stojí za dlouhověkostí a rekordním 465. ligovým startem Milana Petržely?

Jaké to bylo v Plzni s dvojkou Petržela-Limberský a co pořád řešili?

Dotáhne to veterán ze Slovácka na pětistovku?