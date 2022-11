Klikatá cesta mladých ve Slavii. Jurásek se prosazuje, rozrazí cestu?

Klička do středu hřiště na silnější levačku, a prudký švih. Poprvé celkem zblízka na přední tyč, podruhé nádherná rána zdálky do šibenice. Matěj Jurásek zažil úžasný večer, dal své první prvoligové góly, a vůbec ještě zkrášlil kulisy oslav 130. výročí od založení Slavie.

V klubu je to od dob opor Jaromíra Zmrhala, Tomáše Součka a později Jana Kuchty s odchovanci velmi složité. Byť se klub snaží modernizovat mládežnické zázemí a celkově zkvalitňovat doplňování pomocí žákovského a dorosteneckého skautingu, zůstává v elitním kádru trenéra Jindřicha Trpišovského místo více či méně jen pro občasné štěky.

Členové vlastního odchovu jsou zařazováni buď nárazově na vyžádání Trpišovského pro doplnění tréninkového procesu áčka, nebo jsou sice součástí mužstva pro sezonu, ovšem zatím bez výraznější role.

Příklad z této doby: Jan Sirotník, který zastává pozici třetího brankáře, nebo Ondřej Kričfaluši, jenž po drobných minutkách nastřádal v áčku dohromady pět startů.

Mírně nad rámec této zvyklosti vystupuje hrdina nedělního večera – Matěj Jurásek. Mimochodem taky číslo dva ve Sport Indexu, tedy hráč s druhým nejvyšším ofenzivním přínosem pro svůj tým za uplynulé kolo. Jurásek obdržel skóre 8,58, ještě o pět setin lepší byl boleslavský Daniel Mareček.

I na něj by platila metoda zmíněná v případě Kričfalušiho, v Juráskovi ovšem realizační tým a vedení klubu patrně vidí ještě větší potenciál, proto je jeho vytížení o něco větší. A měl by mít i největší šanci prosadit se v áčku trvale a ve významnější roli.

„Technicky je skvělý, má velkou rychlost, dynamiku, výborné vedení míče, střelu, centr, obecně kopací techniku, driblink, je to taková česká nestandardnost. Další věc je sebevědomí, hodně si uvědomuje chyby, na kterých musí pracovat, a které jsme mu vytýkali už před dvěma lety, kdy jsme ho poprvé vytáhli do týmu,“ zmínil hráčův vývoj Trpišovský.

V kádru ho měl už na podzim 2020, kdy mu naservíroval tři starty – dva v domácí lize, jeden v Evropské na hřišti Leverkusenu. Jenže v následujícím přestupovém období odešel kvůli příslibu většího vytížení na půlroční hostování do druholigové Vlašimi, následně na stejnou dobu navštívil rodnou Karvinou a pak znovu Vlašim.

„Když se vrátil, měl skvělý přístup, nechtěl ani volno, naskočil hned do přípravy. Pak měl možnosti jít znovu na hostování do ligových týmů, bylo mu to i doporučováno, ale postavil si hlavu, že chce zůstat. To je správné sebevědomí,“ chválí Trpišovský Juráskovo rozhodnutí.

Nesnadné, vzhledem k tomu, že poslední odchovanec, který se ve Slavii prosazoval častěji, byl Daniel Samek. A ten v létě opustil tým, aby se vydal na velmi nejistou cestu do italského Lecce, za které dosud neodehrál ani jeden soutěžní zápas. Vytížení mu poskytuje pouze tamní juniorka.

I Jurásek v tomto ročníku občas naskočil za druholigovou „sešívanou“ rezervu, dohromady ve třech případech. Hlavní útočiště mu ale poskytuje áčko.

Teď jen záleží, jestli se opravdu stává, jak ho označil kouč Trpišovský, symbolem nastupující mladé generace.

Odchovanci v aktuálním kádru Slavie

Jan Sirotník

20 let

třetí brankář

Celková bilance v A-týmu: 0

Ondřej Kričfaluši

18 let

obránce

Celková bilance v A-týmu: 5 zápasů/0 gólů

Matěj Jurásek

19 let

záložník

Celková bilance v A-týmu: 15 zápasů/2 góly