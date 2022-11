Sparťanská demolice šatny v Plzni: Zklamání, říká Pivarník. Nechme válek

Byl to výbuch emocí, které doslova otřásly šatnou. Tedy sparťanských emocí – a plzeňskou šatnou. Po výhře Letenských 1:0 v klíčovém zápase boje o titul v 15. kole FORTUNA:LIGY byl na paškále nejvíce domácí kanonýr Tomáš Chorý za úder do hlavy stopera Asgera Sörensena. Viktoria ovšem v neděli vyšla ven s detaily a fotkami „demolice“ kabiny v podání soupeře, stejně jako řádění jeho fanoušků. „Z toho, co jsem viděl, jsem hodně zklamaný,“ komentuje divočinu trenér Roman Pivarník. Ve speciálním videorozhovoru se zabývá také tím, zda atmosféra mezi největšími rivaly houstne a co všechno do toho případně zapadá.