Odřekl jsem Spartu a stal se Klokanem. Levý o divoké Albánii i Německu

Úlohu experta, který ovlivňuje názory fotbalové veřejnosti, bere zcela vážně. O víkendu vidí většinu ligových zápasů. Dělá si zápisky. A nebojí se i ostřejšího slova. Stejně takový byl rodák z Úžic i jako hráč.

Týden před odvoláním Pavla Vrby jste pronesl, že brzy Baník bude hrát i za trenéra, nešetřil jste fotbalovou reprezentaci a nominace Jaroslava Šilhavého a naposledy po derby jste zase Spartu odhlásil z boje o mistrovský titul. Kde se ve vás bere ta upřímnost?

„Když máte správné informace… (usměje se). Pohyboval jsem se ve fotbale dlouho, udělal jsem si kontakty, takže si stále udržuji přehled. A druhá věc je, že mě v tomto směru ovlivnil život v Německu. Byl jsem tam 16 let. Jako hráč i trenér. Dnešní Německo je ale od toho tehdejšího jiné, už není, jak jsem ho znal. Za mě ještě stála Berlínská zeď.“

Absorboval jste tamní mentalitu?

„Určitě. Držím se toho, že jestliže mám názor a myslím si, že je správný, řeknu ho. Samozřejmě musím počítat, že za něj mohu být kritizovaný. Ale já jen říkám, co si myslím a jak věci vidím.

Měl jste to tak i jako trenér?

„Když budete hráčům něco namlouvat, chodit kolem horké kaše, ve zlém se vám to vrátí. Lepší je jednat s lidmi na rovinu, i když je to kolikrát nepříjemná věc. Ale v cizině to tak chodí.“