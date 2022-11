Sadílek načal Slovácko, ale nejásal. Přešli jsme na účinnou taktiku, kvituje

Pěkné načasování, ne?

„Je to super. Asi jsem si to nemohl lépe představit, ale přiznávám, že je to pro mě těžké. Ve Slovácku jsem strávil celou kariéru a teď, když jsem se mu měl postavit jako soupeř… Divné. Ale jsem rád, že jsme to hlavně zvládli a vyhráli.“

I proto jste neslavil vstřelený gól?

„Musel jsem potlačit radost, protože jsem hodně emotivní člověk a góly slavím fakt hodně. Nicméně ke Slovácku chovám velkou úctu, vážím si toho, co pro mě udělalo a jak mě vychovalo. Nechtěl jsem se z gólu do jeho sítě vůbec radovat.“

Proběhla s vašimi bývalými spoluhráči i nějaká hecovačka?

„Ještě jsem se s nimi nebavil, přeci jen teď po zápase asi nejsou v ideálním rozložení. Snad se potkáme třeba po sezoně, až pojedu do Uherského Hradiště a všechno spolu probereme.“

Co říkáte na to, že po změně rozestavení najednou Sparta vypadá přesvědčivě a vyhrála další velký zápas?

„Nevím, jestli to tentokrát bylo úplně s lehkostí, ale důležité bylo, že jsme hlavně vstřelili góly z našich šancí.“

A co říkáte na nové rozestavení 3-4-3?

„Jinak v něm bráníme. Řekli jsme si, že když necháme soupeři trochu víc balon na jeho polovině, ať si tam kombinuje, tak to bude účinnější. My si trochu odpočineme a je to jiné, než když na soupeře vlétneme od začátku a trochu blázníme. Inkasovali jsme tou cestou zbytečné góly.“