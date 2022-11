Trenér Kováč o Spartě, Stramaccionim a Pardubicích: Zatím dostávám nálože

Dominik Janošek poslal Pardubice do vedení parádním gólem z přímého kopu • Pavel Mazáč (Sport)

Jeho trenérská kariéra se rozjíždí navzdory všelijakým protivenstvím. Někdejší obránce Radoslav Kováč je chválen za pohlednou hru, interes v mladých hráčích, ale… S Opavou sestoupil, nyní hrozí podobnému osudu s Pardubicemi. A v Táborsku vydržel jen pár týdnů…

Nakonec ani ve Spartě, kde jste působil jako asistent, to nebylo růžové, že?

„Zatím dostávám nálože. (usměje se) Ale na to musím být silný, musím být připravený. Věřím, že do budoucna si z toho můžu vzít hrozně moc.“

Taháte fotbal domů?