Ďolíčku, sbohem! Letní stadion volá. Pardubice se vracejí domů

Dvě a půl sezony, 41 zápasů, 54 bodů, 13 výher, stejný počet porážek, 15 remíz, 50 vstřelených gólů, o osm více inkasovaných. Toť statistiky pardubického exilu (samozřejmě bez duelu s Viktorií).

„Děkujeme, byli jsme tady rádi, ale stačilo,“ usměje se Radek Klier, tiskový mluvčí východočeského klubu.

Úlevná slova jsou pochopitelná. Vždyť si jen spočítejme, kolik tým najezdil kilometrů kvůli „domácím“ utkání. Od pardubického stadionu Pod Vinicí to je do Ďolíčku nejkratší cestou 121 kilometrů, zpět vás čeká - samozřejmě - stejná porce. Celkem to tedy máme 10 164 kiláků i s nadcházející nedělní poutí.

„Nikdo si nedovede představit, jaké to je pořád sedět v autobuse, nehrát před svými fanoušky. Klobouk dolů před hráči a také před mojí rodinou. Druhá sezona byla obrovsky těžká a já dělám fotbal srdcem,“ vykládá Jiří Krejčí, který vedl Pardubice devět let. V lize s nimi zvládl dvě a kousek sezony, třetí nerozjel nejlépe.

Na konci srpna ho proto vystřídal Radoslav Kováč, který bardova slova potvrdí: „Co je na tom nejtěžší? Hraješ domácí zápas a přijde se podívat třeba pět set lidí. Já jsem jim vděčný, obdivuju je, že cestují, přesto je to složité.“

Jako příklad dává nedávné střetnutí se Zbrojovkou. Pardubičtí začali dobře, měli převahu, velikou šanci, ale nakonec je sestřelil démon Jakub Řezníček. „S Brnem jsme se přesvědčili o tom, že kdyby byli lidi, tak zápasy vypadají jinak. Jsem si jistý, že bychom tam nějaký gól dotlačili,“ vykládá Kováč.

„Dva roky jsme Pardubice udrželi, i když nemají stadion, na to se asi trochu zapomíná. Ano, Bohemka je nejlepší řešení pro azyl, ale opravdu to není jednoduché,“ doplní ho Krejčí.

Přesto tady Pardubičtí porazili Plzeň, urvali remízy se Slavií i Spartou. Letos na podzim například sesadili z hrušky Liberec, aktuálního lídra tabulky. Ve vyhnanství zvládli i těžké jarní duely ve skupině o záchranu.

O ni se budou prát i na jaře. „Bude to válka,“ ví Kováč. Pro jeho tým obzvlášť těžká i v domácím prostředí. Na zrekonstruovaném Letním stadionu, kde už tedy opravdu nenajdete cyklistický ovál, přijme samé silné návštěvníky: Slavii, Spartu, Slovácko, v derby Hradec Králové. V souboji aktuálně nejhorších mančaftů tabulky Zlín.

Pomůže Pardubicím návrat domů?

Nejcennější výsledky

V první ligové sezoně Pardubičtí zle potrápili velkou trojku. Slavia na jejich hřišti v pražském Ďolíčku remizovala 1:1, Sparta 2:2, Plzeň prohrála 0:3. I proto skončil tým jako nováček na nečekaném sedmém místě.

Nejlepší počin

Za prvních deset dnů letošního května se Pardubice v Ďolíčku představily třikrát (pravda, jednou jako papíroví hosté). Výhry nad Bohemians a Karvinou plus remíza se Zlínem zajistily Východočechům prakticky jistou záchranu.

Nejhorší den

7. listopadu minulého roku to vypadalo na pěkný podvečer. Přijela Slavia, stadion se hezky zaplnil. Skoro hodinu držely Pardubice bezbrankový stav. Ale pak přišel kolaps, prohra 0:5. Slavii stačilo na pět branek 23 minut.