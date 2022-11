Mlha v Teplicích: Kozel se čertil, lidé neviděli. Muselo se hrát i bez VARu!

Mlha byla na teplickém stadionu už před utkáním, v průběhu první půle se ale podmínky výrazně zhoršily a zhruba od 20. minuty byla mlha už velmi hustá. „Na konci druhé půle jsem řekl čtvrtému rozhodčímu, aby vyřídil vedoucím týmů, že se sejdeme o poločase v kabině rozhodčích. Oba vedoucí byli pro to, aby se dohrálo, což bylo stěžejní. I hráči samotní chtěli hrát,“ řekl rozhodčí Hocek novinářům.

„Mlha byla na hřišti trochu znát, ale nebylo to nic, že by se hrát nedalo. Těžko by později ustoupila, všichni chtěli dohrát,“ uvedl střelec jediné liberecké branky Jan Mikula, se kterým souhlasil i teplický autor vítězného gólu Jakub Urbanec. „Z pohledu ze hřiště to bylo regulérní. Bavili jsme se i s protihráči, proč sudí ve druhé půli zápas přerušil, protože nám to přišlo pořád stejné. Oba týmy chtěly hrát, nikdo to nechtěl odložit,“ doplnil domácí záložník.

Tříminutové přerušení přišlo po hodině hry na popud asistenta rozhodčího Lukáše Slavíčka. „V 63. minutě mi asistent oznámil, že nevidí na druhou stranu hřiště, takže z toho důvodu jsme museli zápas přerušit. Hráči i vedoucí obou mužstev mermomocí chtěli hrát, takže jsem za tři minuty poslal asistenta, aby zkusil viditelnost. Dalo se pokračovat,“ vysvětlil Hocek, který se od začátku druhého dějství musel obejít bez asistence videorozhodčího Jana Petříka.

„Z našeho pohledu nebyla situace až tak špatná, i když VAR nás upozornil, že už je to opravdu na hraně. Po začátku druhé půle nám oznámil, že nevidí vůbec nic, jelikož z výšky a z tribun byla viditelnost horší. Takže jsme vyhlásili, že budeme hrát bez videorozhodčích, což pravidla povolují,“ uvedl Hocek s tím, že Petřík v 80. minutě kolegy informoval, že už opět vidí, takže se zbytek utkání dohrál pod dohledem VAR.

Druhá půle se i díky nasazení zeleného reflexního míče nakonec dohrála, ačkoliv viditelnost z tribun byla velmi špatná. Diváci viděli jen část hrací plochy, protější tribuna byla celá zahalena v mlze. „Už na začátku druhého poločasu jsem říkal, že podmínky jsou neregulérní. Rozhodčí mi oponoval, že na hřišti vidí, ale já tvrdil, že by měli vidět i diváci na tribunách, když si zaplatili za lístek. Dohrálo se to jen proto, že se to dohrát chtělo,“ podotkl Kozel.

Jeho protějšek Jiří Jarošík bral situaci s nadhledem. „Takovou mlhu jsem dlouho neviděl. Mělo to jediné plus, že když chtěl Kuba Urbanec vystřídat, tak jsem ho neviděl. A on pak dal gól,“ vtipkoval teplický kouč, jehož svěřenci se výhrou posunuli na 12. místo neúplné tabulky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Žák, 60. Urbanec Hosté: 18. Mikula Sestavy Domácí: Grigar (C) – Vondrášek, Knapík, Hybš – Hyčka, T. Kučera, Jukl, Urbanec – Trubač – Žák (77. L. Mareček), Gning (90+2. Fila). Hosté: Vliegen – Gebre Selassie (C), Talovierov, Plechatý – Fukala (67. Preisler), Červ, Valenta (67. Frýdek), Mikula (81. M. Kozák) – Višinský – Rabušic (62. Rondić), Van Buren. Náhradníci Domácí: Mucha, Čičovský, Vachoušek, Fila, Křišťan, Mareček Hosté: Stejskal, Purzitidis, Prebsl, Preisler, Mészáros, Varfolomejev, Polyák, Frýdek, Kozák, Rondić Karty Domácí: Gning Hosté: Mikula Rozhodčí Hocek – Pečenka, Slavíček; VAR: Petřík, AVAR: Nehasil Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 2022 diváků