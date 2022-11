Priske: Tři výhry v řadě těší, ale jsem trochu zklamaný. Chválil zájem diváků

V sobotu 1:0 ve Štruncových sadech, ve středu 4:0 doma nad Slováckem a na závěr podzimní části FORTUNA:LIGY na Letné Sparta v sobotu porazila i České Budějovice hubeným výsledkem 1:0 v zápase, který ovlivňovala hustá mlha. „Možná to bylo ztížené více než jindy, ale bylo to celkem ok. Mohli jsme však uhrát komfortnější výsledek,“ hodnotil poslední ligový zápas roku 2022 Brian Priske.

Uhráli jste třetí ligovou výhru v rozmezí jednoho týdne, ale nečekal jste, že tentokrát to vítězství bude jednoznačnější?

„Tři body jsou nejdůležitější věc, ale samozřejmě, že jsem trochu zklamaný z toho, že vítězství se rodilo poněkud složitěji. Mohli jsme si uhrát komfortnější výsledek. Čekal jsem, že využijeme početní výhodu, ale nestalo se. Neměli jsme ani takovou kontrolu hry, jakou bychom si představili. Ale tři výhry během sedmi dnů nás těší.“

Jak moc vám koučování ovlivňovala hustá mlha, kvůli které se utkání na chvíli i přerušilo?

„Pro mě to bylo v pohodě, nebylo to sice perfektní, ale myslím si, že to tak měli i hráči. Možná to bylo o něco složitější než jindy, ale jsem rád, že oba týmy chtěly hrát a dohrát.“

Do formy se dostává Lukáš Haraslín, kterému nevyšlo derby, ale začíná být produktivní. Jak jste s jeho výkony spokojený?

„Bezpochyby. Poslední zápasy jsou z jeho strany velmi dobré, o dost lepší než dřív. Hraje tak, jak očekáváme. Máme na něj vysoká očekávání a nároky. Menší omluva pro jeho slabší výkony mohla být pauza a zranění, ale na Šula musíte neustále tlačit, hlídat ho víc než ostatní hráče. Musíme od něj mít neustále co nejvyšší očekávání. V kabině je to dobrý kluk s dobrou mentalitou, ale musíte nad ním zkrátka držet bič. Doufám, že ho po utkání nebudete moc chválit.“

Kdo také hodně pracuje, ale gólů se mu nedostává je Jan Kuchta. Věříte, že to zlomí?

„Teď je naštvaný, samozřejmě má radost z výhry, ale je naštvaný, že opět nedal gól, který si podle mě zasloužil. Nicméně musím říct, že si dobře plnil defenzivní úkoly, které jsem mu dal. Dařilo se mu to především v prvním poločase, kdy neměl nechat hrát Jakuba Horu. A dělal to dobře. Navíc po faulu na něm se vyloučil hráč Budějovic. Je to pro nás stále velmi důležitý hráč, který je v útoku velkou hrozbou. Věřím, že pokud bude nadále stejně tvrdě pracovat, tak bude oceněn a nastřílí ještě spoustu branek.“

Na poslední letošní domácí zápas dorazilo přes 13 tisíc fanoušků. Průměrná divácká návštěvnost je vyšší než před koronavirovou pandemií. Co na to říkáte?

„Máme úžasné fanoušky, už jsem o tom mluvil po Slovácku. Tentokrát to měli ztížené mlhou, možná toho občas tolik neviděli na hřišti, ale stejně dorazili a fandili. Ale vidím, že je to důležité pro celý klub, že fanoušci chodí ve velkém počtu. Hráči jejich podporu cítí a vnímají. Od lidí máme obrovskou podporu a věřím, že v novém roce jich bude chodit na Letnou ještě víc a pomocí nich smázneme soupeře.“

Jaký vás nyní čeká program vzhledem k tomu, že se bude netradičně v zimě konat světový šampionát?

„Ještě nás čeká MOL Cup s Baníkem a je to pro nás důležitý zápas, protože chceme dojít až do finále. Hráči poté dostanou asi deset dní volna, pro některé hráče to byl opravdu dlouhý rok. Je extrémně důležité, aby si odpočinuli. Následně se potkáme 1. prosince a do 21. prosince budeme mít tréninkový meziblok, ve kterém uděláme kondiční jednotky, různé testy, jak na tom hráči jsou. Kolem Vánoc dostane tým opět volno a 3. ledna se sejdeme na další kondiční testy, poté odletíme na soustředění do Španělska a 21. ledna nás čeká generálka na Letné s Norimberkem.“