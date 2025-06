Priske vs. Trpišovský, 3. díl: Dán riskuje víc než Sparta. Bude řez kádrem jemnější?

Třaskavý comeback – a česká liga se může těšit na novou zápletku! „Pod Priskem očekávám zásadní zlepšení defenzivní činnosti Sparty, která se v posledních týdnech sezony úplně rozpadla,“ říká ve SPECIÁLU Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. „Dánský kouč to ale bude mít těžší než při své poslední štaci - Plzeň i Baník jsou teď jinde,“ upozorňuje Bartoloměj Černík. Ten vyhlíží i další očekávaný střet s Jindřichem Trpišovským: „Ze Slavie se nesly hlasy, že trenérský štáb Priskeho odchod do Feyenoordu neviděl jako úlevu. Chtěli si to se Spartou rozdat v plné síle – to se jim teď splní,“ těší se.