Kinský či Skuhravý sledovali na Planeo Cupu velké drama: brněnský klub šokoval obry

Překvapivá nadvláda pokračuje. Mladí fotbalisté Sparty Brno obhájili triumf v Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu. Na finálovém turnaji v kategorii hráčů do devíti let nechali za sebou mnohem slavnější značky. Ostravský Baník skončil na druhém místě, Sparta Praha brala bronz. „Kluci si musí užívat všechny emoce – radost, zklamání smutek. Musí se s tím umět vyrovnat,“ uvedl bývalý brankář Antonín Kinský, který dorazil na akci přímo do Vysokého Mýta.