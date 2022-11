Sparta proti Dynamu: Priskeho vzkaz i bič na Haraslína. A pochyby zahání...

Video se připravuje ... Tři zápasy v rozmezí jediného týdne, tři výhry, navíc při celkovém skóre 6:0. Sparta zvládla opravku za nepovedené derby s noblesou, ligový podzim dojela v solidním tempu. Tečku za ním udělala sobotním triumfem 1:0 nad Českými Budějovicemi, kterým si upevnila třetí příčku v tabulce, a může čekat, jak odpoví soupeři před ní. Co všechno výroční mač s Jihočechy ukázal?

Fotbal za mlhou V letenských ochozech se sešlo přes 13 tisíc diváků. Velmi hezká návštěva na chladný listopadový večer. Zážitek z výročního utkání ovšem znegovala silná mlha, která provázela prakticky celý zápas. V některých momentech nebyli hráči vůbec vidět, fanoušci se mohli pouze domýšlet, kde se zrovna nachází balon. A kdo ho má ve svém držení. „Pro mě to bylo v pohodě, nebylo to sice perfektní, ale myslím si, že to tak měli i hráči. Možná to bylo o něco složitější než jindy, ale jsem rád, že oba týmy chtěly hrát a dohrát,“ ocenil Priske.

Kovář zahnal pochybnosti Po zemětřesení v derby je pevný jako skála. Nula v Plzni a výhra. Nula se Slováckem a výhra. Nula s Českými Budějovicemi a výhra. Navíc ve všech těchto zápasech dokázal Matěj Kovář pomoct Spartě důležitým zákrokem. Na západě Čech zlikvidoval šanci Adama Vlkanovy. Ve středu si na něm vylámal zuby Stanislav Hofmann. A v sobotu jej prudkou dělovkou donutil k zákroku Roman Potočný. Jestliže po šlágru v Edenu vyvstaly pochyby o Kovářově pozici jedničky, nyní je opora české jednadvacítky opět zahnala do kouta. Proti Jichočechům navíc elegantně vybruslil z malé domů, když na něho dotírali presující hráči. Podobný kousek vytáhl už v Plzni, kdy si drze obhodil Jirku a rozehrál. SESTŘIH: Sparta - České Budějovice 1:0. Výhru v husté mlze trefil Haraslín Video se připravuje ...

Diváci zaplavili Letnou, Priske chce víc Průměrná domácí návštěva na Letné nad 11 tisíc? Naposledy v mistrovské sezoně 2013/14. Tentokrát však rudí příznivci chodí na Spartu ještě více. Současný průměr je přes 13 tisíc fanoušků na domácí zápas. „Máme úžasné fanoušky, už jsem o tom mluvil po Slovácku," připomněl Priske. „Tentokrát to měli lidé ještě ztížené mlhou, možná toho občas tolik neviděli na hřišti, ale stejně dorazili a fandili." Obdivuhodné je, že fanoušci chodí ve velkém i přesto, že se některé zápasy výsledkově Letenským nepodařily a na první místo mají momentálně ztrátu šest bodů (před zápasem vedoucí Plzně, pozn. red.). „Vidím, že je to důležité i pro celý klub, že fanoušci chodí ve velkém počtu. Hráči jejich podporu cítí a vnímají. Od lidí máme obrovskou podporu a věřím, že v novém roce jich bude chodit na Letnou ještě víc a pomocí nich smázneme soupeře," vzkázal Priske do ochozů. Sparta - České Budějovice: Mlha hatí zápas. Sudí přerušil a diskutoval, zdali utkání dohrát Video se připravuje ...

Slepá munice v akci Na první pohled to vypadá fádně. Domácí výhra 1:0 nad neškodným Dynamem, to se nejeví jako šlágr. Faktem nicméně je, že Sparta měla v posledním ligovém utkání kalendářního roku 2022 vyhrát daleko výrazněji. Klidně o tři nebo čtyři branky, příležitostí na to měla dostatek. V sobotu večer ale pálila slepými. Především Jan Kuchta, Tomáš Wiesner a Martin Minčev měli značně rozštelovaná mířidla…Hlavně první jmenovaný spálil skoro nemožné. „Teď je Kuchtič naštvaný, samozřejmě má radost z výhry, ale je naštvaný, že opět nedal gól, který si podle mě zasloužil. Nicméně musím říct, že si dobře plnil defenzivní úkoly, které jsem mu dal. Je to pro nás stále velmi důležitý hráč, který je v útoku velkou hrozbou. Věřím, že pokud bude nadále stejně tvrdě pracovat, tak bude oceněn a nastřílí ještě spoustu branek," nepochyboval trenér Brian Priske. Sparta - České Budějovice: Kuchta v tutovce neprostřelil Šípoše!