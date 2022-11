Hradec vs. Slovácko: krev, mžitky a král Mihálik. Svědík má ale výtky

Ne že by si naordinoval suchý podzim, ale jednoduše to Ondřeji Mihálikovi v lize nestřílelo. Na třetí kus v sezoně čekal od konce srpna. Až proti Hradci Králové vyhnal smůlu ze dveří. V zásadní chvíli zápasu si útočník Slovácka vzal na bedra pokutový kop a přesnou ranou vyřídil vítězství 2:1. „Byl jsem nastavený, že chci týmu pomoct,“ oddechl si střelec rozhodující branky. Možná také proto, že nekompromisní utkání přežil ve zdraví. Na rozdíl od několika spoluhráčů.

I na Slovácku přemýšlejí, jak vytáhnout z Ondřeje Mihálika to nejlepší. Po extrémně nevydařeném angažmá v Plzni a zlepšení v Českých Budějovicích, cepuje dřívější talent českého fotbalu Martin Svědík. Věří mu, poměrně pravidelně se objevuje v základní sestavě, popřípadě naskakuje do utkání v prvním slotu pro střídání. Jenže chybí góly, nahrávky... Že v něm třímá mnohem víc, ukázal proti Hradci Králové, kdy brankou a ukázkovou asistencí pomohl Slovácku otočit výsledek z 0:1 na 2:1.

„Měl jsem šance na to, aby gól přišel už v jiných zápasech. Nedal jsem šance, pološance, ani nějaká sóla po brejkových akcích. Soustředil jsem se na každý zápas, abych to prolomil, a mohl se trochu odrazit. Teď to vyšlo. Doufám, že si to přenesu i do jarní části a mužstvu zase pomůžu,“ dává si cíl nejlepší hráč tvrdého zápasu.

Proč tvrdého? Protože v prvním poločase se místo fotbalu servíroval jen nelítostný boj. Pětkrát do sebe hráči křísli hlavami. Proto už po třiadvaceti minutách odešel ze hřiště motající se Milan Petržela. Místo něj naskočil na plac Michal Kohút. Za sedmnáct minut se s krvácející hlavou pakoval dolů i on. O půlce zůstal v kabině i Michal Trávník po žlutém souboji s Vojtěchem Smržem.

Hradec Králové - Slovácko: Tomič omylem napálil spoluhráče Petrželu přímo do hlavy! Video se připravuje ...

„Kohút má díru v hlavě, spravilo to asi pět šest štychů. Petržela má otřes mozku, měl mžitky před očima, Trávník musel odstoupit kvůli naraženým žebrům. Také Tomič dostal do hlavy, po zápase mu tekla krev, snažíme se to zastavit,“ popisoval aktuální stav věcí trenér vítězů Martin Svědík. Vzápětí ale sympaticky dodal, že „ani v jednom zákroku jsem neviděl úmysl.“

Zpátky k hrdinovi utkání. Za nepříznivého stavu 0:1 v druhém poločase Mihálik báječně našel lépe postaveného Marka Havlíka a Slovácko se vrátilo do hry. O sedmnáct minut později suverénně proměnil pokutový kop po faulu Filipa Čiháka na Filipa Vechetu. Vyřízeno. 2:1!

Hradec Králové - Slovácko: Mihálik nachystal gól Havlíkovi, ten srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Že se k penaltě postavil zrovna pětadvacetiletý útočník, bylo poměrně překvapivé. V lize se trefil naposledy 28. srpna proti Liberci, od té doby si statistici zapsali u jeho jména pouze jednu asistenci. Navíc krátce po začátku utkání doslova zavraždil stoprocentní tutovku.

„Na penaltu jsem si však věřil. Byl jsem i určený. Sice jsem momentálně góly moc nedával, ale já vím, že se ode mě čekají. Byl jsem nastavený, abych týmu pomohl. Jsem moc rád, že to vyšlo,“ usmíval se.

Sám ví, že má před sebou spousty práce. Ve Slovácku od něj čekají výraznější produktivitu. „Dnes ho chválím za produktivitu, ale je v něm daleko víc. Občas přemýšlí, zda má udělat tři kroky navíc. Soupeře dorazit, či nikoliv. Pak mu to chybí v koncovce. Kdyby nad tím tolik nepřemýšlel, dostával by se kvalitnějších prostorů a zakončení. Pokud se nezmění, bude to stejné jako v Plzni a v Českých Budějovicích,“ pravil Svědík.