Komplikace v Ďolíčku. Plzeň na hraně sil, Jemelka jde na operaci

Autobus s výpravou Viktorie Plzeň by do vršovického Ďolíčku raději vůbec nejezdil. Dvě ze tří remíz v podzimní části sezony FORTUNA:LIGY utrpěl obhájce titulu v pražských Vršovicích, historicky se mu zde příliš nedaří. Ztráta s Pardubicemi (1:1) znamená ztenčení náskoku před dotírající Slavií. Západočeši zachránili alespoň bod zlepšeným projevem po dvojitém střídání, do té doby působil český mistr hodně vlažně.

Plzeň ve vršovickém Ďolíčku remizovala 1. října s Bohemians (1:1), stejným výsledkem završila své počínání v roce 2022. Alespoň bod zachránil Milan Havel, když čtvrt hodiny před koncem zareagoval na úvodní trefu Pavla Černého.

„V první půli to z naší strany nebylo dobré. Když jsme si něco vytvořili, šance jsme neproměnili. Z mého pohledu tam byl penaltový zákrok na Vlkanovu, ale mohli jsme to odehrát lépe,“ ohlédl se za utkáním plzeňský kouč Michal Bílek. Hlavatý sice západočeského záložníka ve vápně postrčil, ale nešlo o intenzivní faul na penaltu. „Pak jsme inkasovali, ale následně dali břevno, vstřelili branku a vytvořili si i další příležitosti, abychom dali druhý vítězný gól.“

Plzeň dojíždí nabitý podzim na hraně sil a v omezeném počtu. Tijani, Řezník, Sýkora, Kliment ani Kopic nejsou už delší čas k dispozici, Bílek nasazoval do zápasů i hráče, co nebyli stoprocentně fit. Třeba Václav Jemelka, jenž proti Pardubicím odehrál 66 minut, jde už v úterý na operaci s ramenem.

Pardubice - Plzeň: Černý zblízka doklepl za Staňka, je zaděláno na senzaci? 1:0!

„Vítám zimní pauzu, jsem rád, že se dáme zdravotně do pořádku, máme hodně zraněných hráčů, což nám komplikovalo podzimní konec ligy,“ připustil Bílek po porci 29 zápasů od červencového startu sezony.

Plzeň v neděli oživla až po inkasované brance. Střídající Fortune Bassey a Libor Holík přinesli do týmu energii, která jiným přetíženým hráčům na konci roku zoufale chybí. Viktoria proti poslednímu celku tabulky až příliš často volila jednoduché nákopy od Staňka na Chorého, což domácí správně četli a správně bránili.

Až s nástupem nových hráčů Plzeň přidala na intenzitě a soupeře zmáčkla. Milan Havel vyrovnal, Jhon Mosquera trefil břevno. V závěrečné desetiminutovce měla Plzeň i další šance. „Vytvořili jsme si tlak, bylo tam spousty nedohraných situací, v nichž jsme měli být přesnější. Je to škoda, tenhle zápas je pro nás jednoznačná ztráta,“ zlobil se Bílek. Rozhodnout mohly po jednom z brejků i Pardubice, ale střídající Leandro Lima zazdil tutovou šanci.

Pardubice - Plzeň: Havel procpal míč za natahujícího se Markoviče, 1:1

„Věděli jsme, že po vstřelené brance nemůžeme zalézt, to by nás utloukli. Snažili jsme se být nahoře aktivní. Musíme bod vzít, Bassey tam měl šanci, pak ty Mosquerovy nůžky, to byl krásný moment, pro nás dobře, že to šlo jen do břevna,“ ohlédl se za zápasem domácí kouč Radoslav Kováč.

Pro Pardubice šlo o povedenou rozlučku s azylem v Ďolíčku, od jara se vrací domů na nový stadion. V klubu věří, že natěšení diváci pomůžou k záchraně, byť na čtrnáctý Jablonec aktuálně ztrácí šest bodů. „Třetí rok hrajeme ligu, z toho dva a půl v azylu. Věříme, že v Pardubicích přijdou lidi a pomůžou nám. Máme mladý tým, co se ligu teprve učí,“ uzavřel Kováč.