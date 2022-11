INSIDER speciál: Almási by Slavii moc pomohl, říká Kotal. Co Ševčík a Chytil?

Tahle jména jsou v kurzu. Na přestupovém trhu je o ně zájem, mohli by vyšperkovat kádr Plzně nebo pražských „S“. Střelec Baníku Ladislav Almási, bijec z Olomouce Mojmír Chytil nebo brněnský talent Michal Ševčík. „Almási by byl pro Slavii velkou posilou,“ říká trenér Václav Kotal ve druhém díle podzimního speciálu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER a zmiňuje slávistické hráče, kteří by mu dodávali patrony. U Chytila vidí obrovskou bojovnost i určité minus, které ovšem popřel hattrickem při skvělém reprezentačním debutu proti Faerským ostrovům. „Záleží na jeho využití,“ upozorňuje Kotal. A Ševčík? K jeho angažování má podle všech indicií nejblíže Sparta. „Tam bych si ho uměl představit. Nemají typ superzáložníka, který připravuje šance, jako byl Dočkal,“ říká bývalý letenský kouč.