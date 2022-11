Chvalovský o prodeji Plzně: Čistý byznys. Investoři vidí, co vydělala

Nechyběl v Plzni při klíčovém šlágru se Spartou (0:1), zblízka rovněž sleduje hledání odpovědi na zásadní otázku, kdo Viktorii koupí. František Chvalovský, někdejší šéf fotbalového svazu, se prezentuje jako konzultant, jenž koupi západočeského klubu doporučuje zájemcům. „Jsou tu investoři, kteří viděli, že Viktoria vydělala za poměrně krátkou dobu dvacet milionů eur (cca 487 milionů korun) – a to je bonus, který se v žádné investiční branži nezískává jednoduše a hladce,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Plzeň se v minulé sezoně nečekaně vrátila na vrchol a v zápase o další titul s pražskými „S“ znatelně na všech frontách přituhuje. „Cítím, že boj mezi největšími kluby je velmi vážný,“ tvrdí František Chvalovský. A hájí v něm zřetelně barvy Viktorie…

Zvýšil se po titulu a účasti v Lize mistrů zájem investorů o Plzeň?

„V prvé řadě opravdu musím říct, že jsem vázán určitou mlčenlivostí. Pan Šádek hned po postupu do Champions League a v situaci, kdy bylo známo, že Viktoria získá bonus ve výši 20 milionů eur, deklaroval, že chce klub prodat i nadále. A že bude pokračovat v hledání silného strategického partnera, který by Viktorce pomohl do budoucnosti. Já se této aktivitě, ke které jsem se dostal, snažím věnovat a vývoj zaznamenávat. A musím říct, že Viktorka je pořád pro některé silné investiční partnery atraktivní.“

Pro které?

„Zdůrazňuju, že já pracuji jako konzultant. Snažím se na vyžádání poskytnout co nejvěrohodnější informace a budu samozřejmě rád, kdyby to třeba k něčemu vedlo. Zájemci, kteří klepali na dveře