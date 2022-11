Čvančara o strkanici: Hloupost, ale trest mě posílí. Dřinu zkouší na sobě

Nekličkuje, uzná chybu, proto přijal trest i klubovou pokutu. „Bylo to neakceptovatelné. Udělal jsem blbost. Už v autobuse jsem si říkal: To jsem ale pitomec. Přitom si myslím, že jsem jinak klidný a uvážlivý člověk,“ přizná třiatřicetiletý expert.

Co se v půlce října ve Zlíně vlastně událo?

„Musím říct, že bytostně cítím, když je něco nespravedlivé. A pak se s tím snažím bojovat.“

Jde o to, jestli to byl tento případ.

„Možná to tak nebylo. Zápas byl vypjatý, zranili Honzu Matouška takovým nešetrným způsobem, bohužel se to přešlo. Prohrávali jsme 1:2, žil jsem zápasem se střídačkou. Byl jsem asi až moc vtažený do utkání. Asi bych neměl, ale prostě žiju s týmem. Je pro mě v tu chvíli všechno, bojuju za kluky, prožívám to s nimi. Maks Talovjerov chtěl sebrat balon, hodit aut, ale Robert Hrubý mu ho před rukama posunul a hodil si ho k sobě. To mě naštvalo, úplně mě rozlítil. Jediná moje myšlenka byla vzít míč a hodit ho Maksovi. Přestal jsem přemýšlet a chtěl ho sebrat Robertovi.“

A začala strkanice. Přitom se s Robertem dobře znáte ze Slavie.

„Jsme