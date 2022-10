Zbytečné řádění kondičáka Slovanu a repre: Napadl soupeře i rozhodčího

Na zlínské Letné tryskaly emoce hlavně na konci zápasu. Na liberecké střídačce se neudržel kondiční trenér klubu Pavel Čvančara. Na to, že domácí Robert Hrubý otálel s podáním míče, reagoval, že záložníka chňapl pod krkem. Rozhodčí Jan Všetečka okamžitě tasil červenou kartu a rozlícený Čvančara do něj pak dokonce rukou strčil. „Bylo to zbytečné,“ uznal kouč hostů Luboš Kozel. „Ale je to reakce na určitý sled událostí. Asi to řešit budeme,“ předpokládal postih pro kondičáka.

Čvančarův výstup okamžitě začali řešit nejen diváci na stadionu, ale i na sociálních sítích. „To musí být pořádnej flastr,“ očekává bývalý ligový záložník Petr Nerad. Následovat by mohl tím spíš, že je Petr Čvančara kondičákem nejen v Liberci, ale i u áčka fotbalové reprezentace.

Předvolání člena libereckého realizačního týmu před disciplinárku se dá čekat. „Hrubé nesportovní chování, násilné chování vůči hráči soupeře (strkání a cloumání) v přerušené hře. Po udělení červené karty vstoupil na hrací plochu a strčil rozhodčího do oblasti hrudníku,“ popsal incident do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Jan Všetečka.

SESTŘIH: Zlín – Liberec 2:1. Druhá výhra domácích, parádní trefa Bartošáka Video se připravuje ...