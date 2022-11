Vrba ve Zlíně: Připomíná mi to první příchod do Plzně. Jakou má smlouvu?

Dosud vedl v Česku týmy s ambicemi na titul, na evropské poháry. Nabité kvalitou, finančně nadstandardně zajištěné. Plzeň, Spartu, Baník…Teď udělal Pavel Vrba (58) ve svém trenérském životě výrazný úkrok stranou. V pondělí podepsal kontrakt se Zlínem, předposledním celkem FORTUNA:LIGY. „Připomíná mi to dobu, kdy jsem přicházel poprvé do Plzně,“ říká kouč v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Dohodou se Zlínem jste mnoho lidí šokoval. Čím vás tahle nabídka zaujala?

„Třeba i korektním jednáním, která se mnou zástupci Zlína v posledních čtrnácti dnech vedli. Cítil jsem férovost a upřímnost. Mám z toho příjemný pocit. Jsou tam lidé, na které se můžu spolehnout. Je to pro mě něco jiného, nového. Možná je to i výzva.“

ANKETA

V jakém smyslu?

„Trošku mi to připomíná můj první příchod do Plzně před iks lety. (2008) Viktorka byla v té době úplně ve stejné situaci jako teď Zlín. Taky se hrálo o záchranu. Asi i tohle mě láká. Naštěstí jsme tehdy s Plzní uhráli ještě na podzim nějaké body a dostali se do středu tabulky. Věřím, že se nám to povede i se Zlínem. Sám jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet a jak to zvládnu tentokrát.“

Umím si představit, že vás kamarádi a známí bombardovali, abyste jim vysvětlil, proč berete tuhle nabídku.

„Nic zvláštního se nedělo. Když to v Přerově řeknete třem lidem, ví to hned celé město. (úsměv) A v Praze moc známých nemám. Ozval se mi samozřejmě Limba (David Limberský), ale neměl jsem telefon plný esemesek. Spíš se