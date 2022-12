Slavia získala Hronka, co plat? Naopak v Ďolíčku bude hostovat Matoušek

Slavia o klíčového hráče Bohemians usilovala delší dobu. V posledních dnech se ladily poslední detaily, kluby se blížily definitivní dohodě. Nakonec si plácly. Byť vedení klokanů se ještě snažilo udržet Hronka v kádru nabídkou na dlouhodobou smlouvu s měsíčním platem 150 tisíc korun, nemělo s takovou sumou žádnou šanci uspět.

Podle několika zdrojů redakce totiž bude záložník v Edenu pobírat čtyřnásobný plat, tedy 600 tisíc korun.

„Petr je skvěle fyzicky vybavený a připravený hráč, který pracuje na velkém prostoru. Je neskutečně platný v presinku, nešetří krokem, je hodně soubojový, nevadí mu fyzická hra. Má i určité X faktory, jako jsou jeho vynikající dlouhé auty nebo doplnění pokutového území, kde má výbornou útočnou hlavu. V poslední době je na vrcholu své výkonnosti, vypracoval se v jednoho z nejlepších hráčů svého týmu. Je to český hráč, který se, myslím, hodí do našeho stylu. Díky tomu, že mu v létě končila smlouva, to bylo výhodné i z ekonomického hlediska. Jsme rádi, že se to povedlo a získáváme hráče, který se umí obětovat pro tým, nerad prohrává a má schopnosti, které týmu pomůžou k cílům v budování mužstva, které momentálně probíhá,“ říká o první zimní posile trenér Jindřich Trpišovský.

Pro Hronka se v devětadvaceti letech jedná o životní štaci, na kterou ani ve snu nepomyslel. Jenže skvělá podzimní část podtržená třemi góly a dvěma asistencemi aktivovala silný interes Slavie. „Cítím velkou radost. Je mi 29 let a musím říct, že jsem asi úplně nečekal, že o mě bude mít takový klub zájem. O to víc si toho cením, o to víc jsem šťastnější,“ prohlásil v první reakci Hronek.

Bohemians odvedl skvělé služby. V klubu strávil tři a půl sezony, vstřelil osmnáct ligových branek. I proto se s ním v klubu velmi neradi loučili.

„Zájem o Petra Hronka není po jeho výkonech ničím překvapivým. Pro klub je to finančně zajímavý přestup,“ řekl ředitel Darek Jakubowicz.

Ze Slavie do Ďolíčku naopak míří Jan Matoušek, na podzim na hostování v Liberci. V Edenu definitivně končí, jelikož v létě se jeho druhé hostování v aktuální sezoně změní v přestup. Smlouvu uzavřel do roku 2025. „Věřím, že v Honzovi najdeme tu správnou náhradu,“ přeje si Jakubowicz.

„Bohemka je můj oblíbený klub, ale paradoxně proto, že se mi proti ní vždycky dařilo a dával jsem góly. Věřím, že na to navážu a budu je střílet i teď v jejím dresu,“ pravil Matoušek.

Je možné, že Bohemians v příštích dnech oznámí druhou posilu. Trenér Jaroslav Veselý moc stojí o dalšího kmenového hráče Slavie na podzim hostujícího v Liberci – devatenáctiletého Filipa Prebsla.