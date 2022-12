Posila pro Spartu? Na Letnou míří finský záložník, další jména na radaru

Úchvatné finále mezi Argentinou a Francií v neděli zatáhlo oponu za světovým šampionátem, čas okurek ale v rámci fotbalu nepřipadá v úvahu. Roztáčí se totiž pohyb na zimním přestupovém trhu. Podle informací ze severu, které potvrzují i tuzemské zdroje redakce iSport.cz, by Spartu měl posílit finský záložník Kaan Kairinen, jenž dosud oblékal dres norského Lilleströmu.

Od listopadového konce podzimní části sezony byl na Letné klid, pokud jde o pohyb hráčů. Karty příliš neodkryl po přípravném utkání se Žilinou hlavní trenér Brian Priske.

„Nechci se vyjadřovat k tomu, co přesně se bude dít. Tohle je uvnitř týmu a řešíme to společně s Rosou a Frankem (Tomáš Rosický a František Čupr). Vždy hodnotíme zejména hráče, které máme, a vždy se připravujeme na to, kdyby se náhle něco stalo,“ prohlásil dánský kouč.

V zákulisí se ale podle všeho usilovně pracuje. Do rudých barev by se měl převléknout střední záložník Kaan Kairinen, toho času hráč norského Lilleströmu. Třiadvacetiletý finský reprezentant v minulosti nastupoval i za Midtjylland, tedy klub, ve kterém dlouhé roky pracoval i Priske. Na současnou adresu se přesunul loni v lednu.

Jednání jsou podle zákulisních zpráv na dobré cestě. Vylepšená nabídka z Prahy totiž měla dát transferu z Norska zelenou. Severská média informovala, že Kairinen měl v české metropoli již absolvovat lékařskou prohlídku, k tomuto kroku ale podle zdrojů webu iSport.cz dosud nedošlo. Nelze přesto vyloučit, že se přestup povede dokončit ještě do začátku vánočních svátků.

Rodák z městečka Kaarina v tomto ročníku odehrál za Lilleström dvaadvacet zápasů, ve kterých vstřelil jednu branku a připojil i asistenci. Na svém kontě má i sedm startů za finskou reprezentaci.

Pokud se vše povede dotáhnout do zdárného konce, což v tuhle chvíli vypadá velice nadějně, měl by se Kairinen zkraje ledna hlásit Priskemu na startu druhé části zimní přípravy. Tu Sparta zahájí v Praze, po týdnu se tým přesune na tradiční herní soustředění do španělské Marbelly. Následovat bude letenská generálka s Norimberkem a ostrý start v Olomouci.

V souvislosti se Spartou se hovoří rovněž o možném příchodu srbského obránce Lazia Dimitrije Kamenoviče a australského křídelníka Awera Mabila, v obou případech na hostování. Klub má oba hráče v hledáčku, podle informací iSport.cz ovšem jednání nejsou ani zdaleka v pokročilé fázi. Na rozdíl od Kairinena.