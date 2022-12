Liberec přichází o NEJ střelce. Slavia si stahuje hosty, Tiéhiho nechce

Dva slávisté, kteří na podzim hostovali v Liberci, se vrací - minimálně na zimní přípravu - do Edenu. Slovan tak přichází o nejlepšího podzimního střelce Mika van Burena, Slavia si stahuje i Maksyma Talovjerova. Naopak neuplatnila opci na libereckého Christa Tiéhiho, kterému skončilo půlroční hostování, a záložník z Pobřeží slonoviny tak míří zpět pod Ještěd.

Van Buren s Talovjerovem se na podzim stali klíčovými hráči devátého Liberce. Třicetiletý Nizozemec, jenž má na kontě se Slavií čtyři mistrovské tituly, nasázel v 15 utkáních devět branek a s dalšími třemi hráči se dělí o druhé místo v ligové tabulce střelců.

Oba hráči měli pod Ještědem působit do konce sezony, vršovický klub je ale povolal už do zimní přípravy. Jde už o třetího hráče, kterého si Slavia stáhla z Liberce, před tím na severu skončil Jan Matoušek, jeho ovšem sešívaní obratem poslali hostovat do Bohemians jako náhradu za Petra Hronka.

V Edenu naopak nebude pokračovat čtyřiadvacetiletý Tiéhi, jenž přitom nastoupil na podzim k 26 soutěžním utkáním včetně všech šesti duelů v Evropské konferenční lize. Připsal si i dvě branky.