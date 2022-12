Dostálek o hvězdách Brna: Ševčík na hřišti jako Pacanda. Řezníček mi tyká

Ve Zbrojovce nestačí trénovat na hřišti, probírat taktiku. Musíte být i dobrý psycholog, abyste ukočíroval individuality Jakuba Řezníčka a Michala Ševčíka. Nic snadného, nicméně Richard Dostálek (48) to na podzim dokázal a hlavně díky produktivitě dvou es byl nováček konkurenceschopný. Byť po skvostném rozjezdu padl na jedenácté místo. „Na kopání balonu do vzduchu nebo na tribunu se chce málokdo dívat,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Už není jen záskok, legenda klubu, po které sáhnete v nouzi, když vám jiné řešení vybouchne. Ve druhé lize se naučil Richard Dostálek se Zbrojovkou vyhrávat, zvedl si trenérské sebevědomí a sestavil zajímavý tým. „Jednoznačně mi minulá sezona pomohla. Měl jsem možnost přenášet na mužstvo své věci, pracoval jsem s ním delší čas,“ líčí brněnský kouč.

Současná Zbrojovka je pro mnoho lidí Jakub Řezníček a Michal Ševčík, dva výrazní ofenzivní borci. Vnímáte tento zjednodušený názor?

„Slyšíme ze všech stran, že bez nich bychom nebyli tam, kde jsme.“

A je to pravda?

„Aby byli oba takto hodnoceni, potřebují servis. Vždycky pak někdo vyčnívá. Michal i Kuba jsou vyloženě zápasoví hráči. Mají něco, co postrádají ostatní a možná to nemají ani soupeři. Jenže bez práce ostatních by určitě nebyli tam, kde jsou.“

Nežárlí na popularitu dvou hvězd?

„Je to o komunikaci směrem k mužstvu. Co jsem měl možnost vidět v kabině, Kuba té situace nezneužívá. Nechodí s nosem nahoru a nepovyšuje se. Nic takového jsem nezaznamenal. Samozřejmě že by každý chtěl být viditelnější, lepší. Ale to mužstvo vyhrálo suverénně druhou ligu a velmi slušně naskočilo do první. Myslím, že každý si váží pozice, kterou má. Kdyby začal někdo vystrkovat růžky, sekneme ho.“

Jak se pracuje se svérázem Řezníčkem?

„Nedávno vyskočily titulky, že Řezňa už nepije. On to řekl v dobré víře, ale vyznělo to blbě. Je fakt, že změnil