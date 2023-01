Vrba chce ve Zlíně navázat na Páníka. Start s Baníkem? Pikantní, přiznává

Cítíte, že potřebujete klasického útočníka?

„Všichni víme, kde Zlín nejvíc tlačí bota. Devítka by byla dobrá. Věřím, že před odletem na Maltu se nějaká nová tvář objeví. Pak budeme chytřejší, s jakým kádrem půjdeme do jara.“

Jak má vypadat hra?

„Budeme pracovat na tom, abychom byli mnohem lepší v defenzivě. Organizaci obrany se budeme hodně věnovat. To samozřejmě neznamená, že budeme jenom bránit. To by nám asi nestačilo. Musíme získat body na záchranu. Doufám, že to dokážeme co nejrychleji. Chceme být úspěšní hlavně doma a vrátit se k tomu, co tady bylo za Boba Páníka a Vlastíka Marečka. Tehdy byl Zlín doma velmi úspěšný a hrál v horních patrech tabulky.“

K ruce máte asistenta Petra Jiráčka, vašeho bývalého svěřence z Plzně. Vidíte u něj trenérské vlohy?

„On měl školu Pavla Horvátha. To nelze zapomenout. Myslím, že Jiras to zvládne. Byl jsem až překvapený, s kolika hráči, kteří se tady pohybují, jsem už měl něco společného. Možná to bude o to jednodušší a nebudu si plést jména. Možná některá i trefím.“ (úsměv)

Start přípravy nestihli cizinci Youba Dramé s Jossem Didibou a také Adam Hloušek. Proč?

„Ti první dva jsou domluvení na pozdějším příletu do Česka. Měli by se připojit tento týden. Věřím, že budou dobře připraveni. Adam má zdravotní problémy. Doufám, že na soustředění na Maltu odjedeme všichni, i s Hlouškem.“

V prvním jarním kole vás čeká speciální duel s Baníkem, kde jste sezonu začínal. Jaké to bude?

„Pro mě určitě pikantní. S majitelem klubu jsem neměl žádný problém. Na pana Brabce byl spoleh. Přijde mi, že jsem odpočíval velice krátkou dobu. Dovolená nebyla zas tak dlouhá, jak jsem mohl mít. Ale z Přerova to mám blízko. Věřím, že se Zlín zachrání. Proto jsem tady.“