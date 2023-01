Jílek: Chytil začne v Sigmě, domluva je na klubech. Útočníků moc není

Hned za silnou top trojkou se vyhřívá Olomouc. A to díky povedené druhé polovině podzimu. Její hráči nabrali formu, dostali se do reprezentace a upoutali na sebe pozornost. Kouč Václav Jílek ví, že obhájit čtvrtou příčku i na jaře bude obtížné. Hodně napoví už bodový zisk z prvních dvou kol (Sparta, Slovácko) a taky to, jak ve středu dopadne finální jednání ohledně přestupu útočníka Mojmíra Chytila do Slavie. Náhradu v podobě Rafia Durosinmiho, Lukáše Juliše, Davida Puškáče či Bienvenueho Kanakimany se zatím nepovedlo přivést.

Jak dlouho ještě budete s Chytilem pracovat coby jeho nadřízený?

„Tuhle otázku jsem samozřejmě čekal, ale v tuto chvíli jde malinko mimo mě. (úsměv) Informace, které probíhají v tisku, jsou poměrně podrobné. Skutečně jde o to, jestli se ve finále domluví kluby. V pondělí měl Mojmír sice ještě virózu, drobný zdravotní výpadek, ale jinak začne přípravu v Sigmě Olomouc.“

A jste už spíš připraven na to, že už tady nebude?

„Nejsem, platí pořád to, co jsem říkal v listopadu nebo prosinci. My trenéři jsme si k tomu své řekli, nicméně je to plně v kompetenci vedení. Víme, co pro nás Mojmír znamená. Nemůžu však hodnotit ekonomiku a s tím spojené věci. Opravdu je to teď na klubech, aby se dohodly na nějakém vzájemném závěru.“

Je velkým problémem sehnat útočníka podle vašich představ?

„Je – a poměrně výrazný. Když se podíváte na české ligové kluby... Zkrátka u útočníků, o které bychom měli zájem, je potřeba brát v potaz hledisko finanční i smluvní, protože na požadavky hráčů se mnohdy nedostanete. A pak je to taky otázka našich nároků. Asi není moc útočníků, kteří by splnili alternaci za Mojmíra.“

Co jste hráčům řekl na úvod přípravy?

„To, co nás dovede k obhájení současné pozice. Poctivá práce, dobré týmové chování, sounáležitost a přejícnost. Byly to spíš motivační věci, nic zásadního.“

Přivítal jste jednu novou tvář: Jana Fortelného na hostování bez opce. Proč zrovna záložníka Sparty?

„Protože v závěru roku jsme dohrávali se středovou dvojicí Spáčil, Breite a neměli žádnou další alternativu. Navíc výpadek měl Lukáš Greššák a Denis Ventúra dlouhodobě není v zatížení. Proto jsme usoudili, že potřebujeme hráče, který je schopen zastat víc herních pozic ve středu hřiště. S Honzou Fortelným mám velmi dobrou zkušenost ze Sparty, jsem přesvědčený, že je to hráč, který nám může výrazně zvýšit konkurenci a pomoct v průběhu jarní části. Jeho příchodem se nám střed podařilo pokrýt.“

Nezbývá než doufat, že se rozehraje do teplické formy, že?

„V Teplicích ukázal svůj potenciál, který pak asi nebyl nějakým způsobem schopen potvrdit ve Spartě. Všichni víme, že tam je situace malinko složitější... Honza má sportovní kvalitu i charakter a přístup na špičkové úrovni, nemyslím si, že menší podzimní minutáž bude problém. Spoléhám na vnitřní intuici.“

Co hráči, kteří promarodili podzim? Budou „posilami“?

„Řekl bych, že dostat hráče na úroveň, aby byli schopni se začlenit zpátky do základní sestavy nebo ji minimálně atakovat, je náš prioritní úkol. Nejlíp vypadá v tuto chvíli Denis Ventúra, který má veškeré individuální běžecké věci za sebou. Nebyl tam žádný problém. Lukáš Greššák už se taky dostal po svalovém zranění do provozu, nicméně má nějaké roky, takže to bude pozvolnější. Filip Zorvan vypadá velmi dobře, malinko to předchází předpokladům. Má sice střelecké omezení, ale během týdne nebo čtrnácti dnů by měl být v plné fázi připravenosti. U Juraje Chvátala to bude chvíli trvat, je po operativním zákroku ramene, takže je to teď spíš o rehabilitaci. Řešíme ještě Matúše Macíka, jsem rád, že proběhlo nějaké zlepšení nohy, ale ještě není ve stavu plného tréninku. Čekají ho v tomto týdnu ještě další konzultace s lékaři, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Chvátalovo místo na pravém beku zaujme nějaká nová tvář v dohledné době, nebo je to šance pro Filipa Slavíčka či Matěje Hadaše?

„Obě varianty jsou správné. Díváme se v rámci našich možností po nějaké alternaci, ale samozřejmě musíme pracovat i s našimi kluky, jako je Slavoj (Slavíček).“

Příprava je letos nezvykle hodně krátká...

„Bude to všechno trochu zdrclejší, ale z mého pohledu to není problém. Myslím, že nikdo neměl rád šesti nebo sedmitýdenní přípravy, pak už to hráčům leze krkem. Sám jsem zvědavý, je to nová věc, ale stejně to pak všichni budou hodnotit podle toho, jak uspějete v prvních jarních kolech.“ (úsměv)

Ta dost napoví o vašich reálných ambicích.

„Pohled na tabulku je hezký, ale když se do ní zadíváte víc, tak už to tak pozitivní ve smyslu bodového zisku a rozdílů není. Je potřeba, abychom hned od prvních kol bodovali, protože jinak se může rychle stát, že budeme na opačném konci tabulky. Los není úplně jednoduchý, ale o to je to větší výzva. V úvodu máme těžké ambiciózní soupeře (doma Sparta, venku Slovácko, doma Hradec Králové, venku Liberec). Na druhou stranu – pokud by se nám povedlo bodovat, otevřeme si prostor o boj o horní příčky.“

To je cílem?

„Musí to být cíl. Dostali jsme se tam, kde jsme před sezonou chtěli být, takže bychom chtěli v šestce zůstat. Bylo by alibistické říkat něco jiného. Tuto větu ale asi řekne před začátkem jara možná osm nebo dokonce deset dalších trenérů.“

Je možné, že se Jakub Matoušek půjde nastartovat na hostování jinam?

„Asi by to bylo reálnější za předpokladu, že bychom přivedli křídelního hráče a měli alternaci. Kuba však v závěru roku vyšší herní kvalitou ukazoval, že chce být tady platným členem kádru. V tuhle chvíli se o jeho hostování nebavíme, nejsme v pozici, že bychom měli přehršel křídelních hráčů. Budeme s Kubou pracovat dále, věřím, že se o místo porve a třeba se zase jeho pozice úplně změní. Tak jak to ve fotbale často bývá.“

Alternací mohl být Vasil Kušej, jehož jste chtěli. Nakonec však přestupuje z Prostějova do Mladé Boleslavi. Mrzí vás to?

„Mrzí, protože jsme ho měli vytipovaného, několikrát odsledovaného. Má velký předpoklad se uplatnit v lize, ale nedošlo k domluvě. Myslím, že hráč chtěl k nám, nicméně ze strany Prostějova k tomu velká náklonnost nebyla. Takže bohužel skončil v Boleslavi.“