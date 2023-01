Ševčík o zranění, Brně, Dostálkovi i střídání se Spartou: Nebylo nutné

Na podzim připravil Michal Ševčík nejvíc přihrávek do gólové šance (24) ze všech hráčů FORTUNA:LIGY. Těžil z nich hlavně Jakub Řezníček, aktuálně nejlepší kanonýr soutěže. „Střelce vyhraje a já mu k tomu pomůžu,“ slibuje špílmachr Zbrojovky. Co ho baví dělat na ledě? Čím ho zklamal Cristiano Ronaldo? Kolik branek chce přidat do konce sezony? A bude jeho mladší bratr jednou lepší než on?

Platí, že jarní sezonu ještě strávíte v Brně. Věděl jste to dlouho dopředu?

„Nepochyboval jsem o tom, že bych ji tady nedohrál. Věděl jsem, že to tak bude, takže jsem o tom ani jinak nepřemýšlel. Užiju si každý zápas a budu se snažit, aby bylo Brno co nejvýš. Chci dávat góly, asistence, mít minuty na hřišti, vyhrávat souboje. Všechno zůstává, jak bylo. Splněním nějaké mety nic nekončí. Bylo by fajn umístit se vysoko. Nemám strach, že bychom měli problémy se záchranou.“

Zatím máte na svém kontě sedm branek a pět asistencí, což je na záložníka špičkové číslo. Kolik jich chcete přidat?

„Nemám rád, když se tyhle věci plánují. Je to svazující. Ale deset gólů a třeba osm asistencí by bylo super.“

Přijde mi, že vám první liga vyhovuje víc než druhá. Mylný dojem?

„Upřímně si myslím totéž. Hodně lidí mi řeklo, že pro technické hráče je druhá liga těžší. Nechci tvrdit, že je první lehčí. Ale je prostě jiná. Někomu se hraje líp v ní. Třeba mně. Jen si musíte zvyknout na větší rychlost.“

Co vám ukázala konfrontace s českou špičkou? S Plzní, Spartou i se Slavií jste drželi herně krok, ale i tak jste obdrželi kruté příděly. V čem byl tedy rozdíl?