Slavia má Pecha, ale co Chytil? Situace se zamotává, Minář nechce ustoupit

Probíhají těžké těžební práce v Olomouci. Na výpravu do sídla Sigmy se ve středu vydal Pavel Paska, manažer útočníka Mojmíra Chytila, aby obměkčil sportovního ředitele Ladislava Mináře, jenž se pořád nechce své opory vzdát. Mezitím Slavia představila jinou posilu, svou druhou zimní – po Petru Hronkovi z Bohemians přichází dvacetiletý mladoboleslavský defenzivní univerzál David Pech, smlouvu podepsal do léta 2027.

Už na konci listopadu deník Sport a web iSport.cz poprvé informoval o zájmu Slavie o Davida Pecha, tehdy se ještě zdálo, že Mladá Boleslav bude silně proti. Tak moc, že k přestupu spíš nesvolí. „Sešívaným“ se nakonec podařilo přesvědčit majitele Středočechů Josefa Dufka i trenéra Pavla Hoftycha, a obránce i záložník v jednom míří do Edenu.

Pech dostal smlouvu na čtyři a půl roku, tedy do léta 2027, Slavia má podle informací Sportu zaplatit Mladé Boleslavi sumu mezi 25 až 30 miliony korun.

„Sledujeme ho delší dobu, nejintenzivněji od léta, kdy se vrátil po těžkém zranění a zažil dobrou podzimní část. Už ke konci podzimu jsme oslovili jeho i klub,“ přiblížil pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský.

Pech kvůli zlomené noze nehrál mezi lednem a říjnem 2020, sezonu poznamenanou dlouhou absencí už dojel spíš ze setrvačnosti, naplno se rozjel až od této probíhající. V ní odehrál osmnáct soutěžních zápasů, dal gól a na další nahrál, což není vůbec nijak závratná produktivita, hráčův přínos je ale především v jeho univerzálnosti a fyzickém fundamentu. Zařadil se taky do reprezentačního výběru do 21 let, se kterým ho tento rok na přelomu června a července čeká EURO v Rumunsku a Gruzii.

36/2 David Pech má dosud v české lize na kontě 36 zápasů a dvě vstřelené branky.

„Umí zahrát na více postech, v kariéře prošel snad všechny. Jeho nejtypičtější post je ve středu hřiště, ale teď nastupoval hlavně na pozici pravého obránce, zahraje i nalevo, zkrátka univerzál. Začal hrát brzy v lize, takže na svůj věk má hodně ligových startů. Používá obě nohy, je fotbalový s velmi dobrým pohybem,“ cení si Trpišovský.

„Jsem strašně šťastný, že o mě Slavia, tak velký klub, projevila zájem. Doufám, že mi její herní styl bude sedět. Jsem vytrvalostně i fyzicky vybavený hráč, na tom si Slavia zakládá,“ věří Pech ve své schopnosti.

Po Petru Hronkovi je druhou zimní posilou „sešívaných“, a neměl by být