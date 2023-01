Rosický o posilách: Plán vyšel. Kouč je otevřený světu, ale strategie se nemění

Volno a odpočinek? Toho si Tomáš Rosický během vánočních svátků příliš neužil. Sportovní ředitel Sparty usilovně pracoval na posílení kádru. Moc toužil po tom, aby měl Brian Priske všechny nové hráče k dispozici už před odjezdem na soustředění do Marbelly. To se i povedlo, kvarteto Dimitrije Kamenovič, Awer Mabil, Qazim Laci i Kaan Kairinen už je v přípravě na jaro. „Vyšel nám plán, jaký jsme si vytyčili,“ zdůraznil Rosický.

Sparta čerstvě zahájila druhou fázi zimní přípravy, trenér Brian Priske má k dispozici hned kvarteto nových hráčů. Jste se současným složením kádru spokojení?

„Určitě jsme spokojení s tím, jak jsme mužstvo posílili. Vyšel nám plán, jaký jsme si vytyčili. Mým cílem bylo, aby tu všichni hráči byli co nejdřív. Ideálně ještě před odjezdem na soustředění do Španělska, což se povedlo. Můžeme být spokojení. Vytvořili jsme velkou konkurenci ve všech řadách To byl jeden z našich cílů.“

Zatímco v předchozích přestupových obdobích jste povětšinou cílili na české a slovenské hráče, nyní jste přiváděli výhradně cizince. Zvenčí se to může jevit jako zásadní změna ve způsobu budování mužstva…

(zakroutí hlavou) „V naší strategii se nemění vůbec nic. Souhlasím, že to tak na první pohled může vypadat, protože v létě pro změnu přišlo dost českých kluků. Nadále platí, že trenér má zásadní roli v procesu výběru hráčů a stavby mužstva. Máme tu kouče, který je víc otevřený celému světu, tak to zkrátka je. To ale neznamená, že bychom nějak měnili naší strategii. Víme, že Sparta je český klub a musí jím zůstat. Základ budou tvořit tuzemští hráči. Je to i v souvislosti s návazností na béčko a rozvoji mladých kluků. Chceme mít kostru mužstva z Čech, to platí i směrem k devatenáctce a dalším týmům. Ale nebudeme se bránit fotbalistům ze zahraničí.“

Lze vaše slova číst i tak, že jste v čase došli k přesvědčení, že pouze s českými hráči nemůžete naplnit vysoké ambice klubu?

„Tak to úplně není. Musíte ale vnímat kvalitu, kterou vám český trh nabízí. Když se bavíme o složení hráčů a kádru, díváme se nejprve do svých řad, koho tu máme, koho můžeme využít. Na českém trhu musíme být silní. A pak je tu možnost, že si někoho vyhlédneme v zahraničí. Pokud uznáme za vhodné, že je v Čechách dobrý hráč, který nás vylepší, určitě to pro nás bude zajímavé.“

Někteří z noviců, zejména Dimitrije Kamenovič a Awer Mabil měli na podzim velmi nízké vytížení. Jak důležitou roli to při vašem rozhodování hrálo?

„Zvažujeme všechno, i tohle. Ale dívali jsme se i na střednědobý horizont. Směrem k létu s tím, že někteří hráči možná budou potřebovat víc času. S tím jsme srozuměni. Ale budeme na ně tlačit a doufat, že budou podávat výkony okamžitě. Víme nicméně, že to tak být nemusí. I proto jsme na trhu postupovali i s výhledem na léto.“

Dá se říct, že oproti létu měl Brian Priske na výběr posil mnohem větší vliv?

„Proces je pořád stejný, nemění se v návaznosti na trenéry. Tak to platí od momentu, co jsem v klubu na této pozici.“

V létě končí smlouvy velkému počtu hráčů A-týmu. Už máte představu, kolik z nich ve Spartě po sezoně skončí?

„Víme, kde nám končí hostování, kde smlouvy. S některými hráči už jsme domluvení, s některými se budeme bavit. A s některými kontrakt neprodloužíme. Nemyslím si, že je to něco, co by nás mělo překvapit. Jsme na to připravení.“

Lze i s ohledem na výrazné posílení předpokládat, že ve zbytku zimního přestupového období budete tým primárně redukovat?

„Pohyb v kádru bude, stejně tak ale nemůžeme říct, že je kádr uzavřen i směrem dovnitř. I tohle okno jsme chystali s dlouhodobějším výhledem směrem k létu, pohyb nadále. Někteří hráči určitě odejdou.“

Novým trenérem B-týmu byl jmenován Petr Janoušek. Byl pro vás po odvolání Michala Horňáka první volbou?

„Vybíral jsem ze dvou kandidátů, s oběma jsem intenzivně mluvil. Nakonec jsme se rozhodli pro Petra.“

Béčko na jaře čeká boj o udržení ve druhé lize. Jste připravení ho výrazněji saturovat hráči z prvního týmu, aby nedošlo k sestupu?

„Pro naši klubovou strategii je velice důležité, aby béčko ve druhé lize zůstalo. Je na to navázaný rozvoj hráčů, jejich přechod z dorosteneckého fotbalu. Aby mohli udělat další krok, ideálně přes naše áčko. Někteří hráči ale potřebují spíš hostování. Dobrý příklad je Petr Pudhorocký.“

Dotahuje se jeho přestup do Hradce Králové, že?

„Ano. Petr udělal výborný pokrok v B-týmu, začali jsme se bavit o tom, že pro jeho vývoj nastal ideální čas, aby šel do ligy. Uvolňujeme ho na trvalý přestup do Hradce, ale necháváme si zpětný odkup, abychom si na něj mohli případně sáhnout. Tenhle model budeme uplatňovat stále častěji. Aby na tom mohli participovat všichni. Hráč, po ekonomické stránce klub, který ho porozvine, a my, abychom si ho mohli vzít případně zpět.“