Kušej řešil zájem z ligy i ze zahraničí: Hapal mi ani nezavolal, Hoftych zaujal

Měl nakročeno do Olomouce, pak do Ostravy, následně si myslel, že transfer neklapne a zůstane v Prostějově. Nakonec Vasil Kušej přestoupil do Mladé Boleslavi, kde už podniká procházky se svým rotvajlerem a trénuje pod koučem Pavlem Hoftychem. Aby toho nebylo málo, ozvali se i Nizozemci či Portugalci. „Ale já jsem rád za to, jak to dopadlo. Důležitá je pro mě sportovní stránka a Bolka je super klub,“ říká dvaadvacetiletý křídelník, jenž na podzim ve F:NL zapsal bilanci 5+6.