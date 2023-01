Priske o marodech: Krejčí střídá hřiště s posilovnou, Čelůstka začíná běhat

Zimní přestávka, to je zpravidla příležitost, jak doléčit na podzim absentující hráče. Platí to i pro Spartu. Z dlouhodobých zranění se pozvolna kurýrují stoper Ondřej Čelůstka s křidelníkem Jakubem Peškem, po Novém roce se naplno zapojuje už i kapitán Ladislav Krejčí. „Má za sebou dva dobré tréninky, cítíme, že je na tom dobře,“ uvedl na tiskové konferenci trenér Brian Priske.

Je to hráč, jehož zdravotní stav zajímá fanoušky zdaleka nejvíc. Záložník Ladislav Krejčí vinou bolavých zad nastoupil v první polovině sezony pouze do dvou ligových utkání, víc mu tělo nepovolilo.

Bude to na jaře jiné? Na Spartě v to doufají…

„Krejčí má za sebou dva dobré tréninky, cítíme, že je na tom dobře. Kombinujeme v jeho případě tréninky na hřišti a v posilovně. Jsem rád, že má pozitivní přístup,“ prohlásil kouč Brian Priske.

V případě dalších absentérů bude návrat ještě nějaký čas trvat. Řeč je o zkušeném obránci Ondřeji Čelůstkovi, jenž pro zranění nohy musel vynechat celý podzim. A je téměř jisté, že nestihne ani začátek jara.

„Čelůstka je na cestě k návratu, tráví spoustu času v posilovně. Postupně začíná běhat, možná by se mohl částečně zapojit do tréninků v Marbelle, ale budeme trpěliví,“ zdůraznil Priske.

Obdobná situace je i v případě Jakuba Peška, jenž si ve druhé polovině srpna vážně poranil koleno a musel absolvovat náročnou operaci. I zkušený křídelník se ale postupně vrací do zátěže.

„V případě Péši to ještě nějaký čas zabere, jedná se o dlouhodobé zranění. Ale i on postupně dělá s kondičními trenéry pokroky. Jde to podle plánu,“ pochvaloval si Priske.

Zbytek kádru má dánský kouč k dispozici. Tedy i včetně čtyř zahraničních posil. Sparta byla během zimy na přestupovém trhu velice aktivní. Získala reprezentanty z Austrálie, Finska či Albánie. Očekávání tím zákonitě letí vzhůru.

Rudí po podzimu ztrácí na vedoucí Viktorii sedm bodů, manko na Slavii dělá o dva body méně.

„Nic se pro nás nezměnilo, cíle jsou stejné. Ve Spartě musí být ty nejvyšší. Jsme na třetím místě, teď je naším úkolem vyhrát hodně zápasů. Chceme na jaře získat víc bodů než Slavia a Plzeň a uvidíme, na co to bude stačit. Jsme hladoví a ambiciózní, nic není nemožné,“ zamrkal Priske.