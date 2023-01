Sága Chytil trvá. Je zdravý, ale ve Zlíně nebyl. Jílek argumentuje terénem

Komplikovaná jednání o transferu reprezentačního útočníka nicméně pokračují, i proto byl v areálu na Vršavě přítomen za zábradlím Pavel Kuka, spolupracovník agenta Pavla Pasky ze společnosti ISM. Vedle střídačky hostů postával sportovní manažer Ladislav Minář, Kukův a Paskův hlavní partner při rokováních.

K dohodě evidentně stále nedošlo. Každopádně už je Chytil po viróze zdravý a vrací se k plnému tréninku. „Měl individuální program,“ nastínil Jílek v sobotu po poledni. S oporou dál počítá. „Mám ho normálně napsaného mezi hráči, kteří s námi odlétají příští týden do Turecka,“ informoval.

Víc než o peníze jde v tuhle fázi o hráčskou náhradu. Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY nechce jít do jarní části výrazně oslaben. S nabídkou oslovil mimo jiné sparťana Lukáše Juliše, jenže ten přesun na Hanou, kde už jednou úspěšně hostoval, odmítl. „Nezklamal mě, naprosto tomu rozumím,“ sdělil Jílek. „Kdyby měl na Spartě dlouhodobější smlouvu, možná by hostování u nás využil. Mám to navnímáno tak, že si počká do léta, až mu doběhne kontrakt a bude volný hráč,“ nechal nahlédnout do svých myšlenek.

Posila do útoku odjinud se momentálně nehledá. „Alternativu dnes máme pouze z vlastních zdrojů,“ přiznal kouč. „Můžeme posunout Tondu Růska, máme připraveného Pavla Zifčáka, může tam hrát Tomáš Zlatohlávek. Ale kdyby Mojmír odešel, byla by náhrada odjinud žádoucí,“ nezapíral.

Sigma ve Zlíně představila dva nováčky – záložníky Jakuba Přichystala z Brna a Jana Fortelného ze Sparty. „Oba mají svůj potenciál a předpoklady. Trošičku líp se první utkání povedlo Honzovi, který byl ve středu hodně cítit. Kuba měl dvě gólové situace, které nevyřešil. Ale budu daleko radši, když je promění v sezoně,“ hodnotil trenér. „Na první přípravu to bylo velmi svižné utkání,“ dodal k remíze s Vrbovým souborem, kterou zařídil dvěma trefami uzdravený David Vaněček.

Po téměř roce bez fotbalu ukázal, co v koncovce umí. Nejdříve skóroval po obtočení se kolem obránce a střele přes rukavice brankáře Stanislava Dostála. Poté se blýskl krásnou hlavičkou k tyči po centru. „Jsem za něho strašně rád. Každý gól hráči pomáhá z hlediska sebevědomí,“ potěšila Jílka produktivita jednatřicetiletého dlouhána.

„On teď potřebuje posbírat určitou míru herní praxe, lepší orientaci v útočných situacích. Měl opravdu dlouhý výpadek. Čím jsou hráči starší, tím déle jim potom trvá naskočení zpátky. Prioritní pro nás je, že David už nemá žádný zdravotní, ani fyzický problém. Ale herní složku nic nenahradí. Potřebuje sbírat minuty, zápasy. Klidně i v béčku. Není to otázka týdne nebo čtrnácti dnů, kdy bude plně připravený na zápasovou zátěž A-týmu,“ uvedl.

Ve středu letí Olomouc na soustředění do Turecka, ve výpravě mají být i rekonvalescenti Zorvan, Greššák a Ventura. A také Jan Vodháněl, jenž ve Zlíně neproměnil za stavu 2:2 pokutový kop. „Mrzí mě to. Byla by lepší nálada, kdyby šlo o vítěznou branku,“ litoval trenér proměněné šance.