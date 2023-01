Vrba po premiéře ve Zlíně: Herně slušné. Útočník? Ještě se nic neuvařilo

Varoval jste své hráče před Davidem Vaněčkem a on dal okamžitě poté hlavou branku. To naštve, co?

(úsměv) „Všichni víme, že je při standardních situacích strašně silný. V tu chvíli by měli zavelet a zablokovat zkušení hráči. Nemůžou dovolit, aby se dostal tak jednoduše k hlavičce. Ale my jsme dali podobný gól.“

Co vám obecně ukázal první duel v novém klubu?

„Hráli jsme proti ligovému mužstvu, což není na začátek přípravy úplně optimální. Na druhou stranu, aspoň nám to ukázalo některé věci. Viděli jsme v zátěži dvaadvacet hráčů, splnilo to přesně to, co jsme chtěli. Zápas jsme zvládli herně celkem slušně.“

Vadí vám, že skórovali jen obránci?

„Byl bych radši, kdyby dávali góly útočníci. Za stavu 1:1 jsme mohli jít do vedení. Nedali jsme dvě velké šance. Tyhle momenty rozhodují.“

Na stoperu nastoupil novic Michal Jeřábek z Michalovců. Nehrál zle, co myslíte?

„Zkoušíme ho, nevypadal špatně. Měl by s námi v pondělí odletět na Maltu, kde hrajeme tři těžké zápasy. Tam se rozhodne, jak poskládáme mužstvo v prvním mistrovském utkání. Hráči, kteří nastoupili proti Sigmě, by měli odjet.“ (Pozn. na soustředění neodletí zraněný Adam Hloušek a řeší se účast rehabilitujícího Davida Tkáče)

Poletí s výpravou posila do útoku?

„Furt se něco vaří. Zatím se nic neuvařilo.“