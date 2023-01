Vaněček po návratu: Chci být lepší než Chytil! Ale teď zdaleka nejsem

Je zpátky. A góly střílet nezapomněl. David Vaněček (31) nehrál skoro rok fotbal kvůli problémům s kolenem, které musel řešit operací. Zimní přípravu už rozjel se Sigmou naplno a v prvním zápase ve Zlíně vstřelil obě branky svého týmu (2:2). Na to, aby nahradil Mojmíra Chytila, jehož transfer do Slavie je stále ve hře , se však aktuálně necítí. Ale až dožene manko... „Chci být lepší než Mojmír,“ říká pevným hlasem urostlý olomoucký útočník.

Jste už po dlouhé pauze v plné formě?

„Určitě ne. Jde o návrat v plné fyzické a zdravotní formě. To je pro mě základ. Ale chybí mi herní praxe. To cítím já i trenéři. V zápasech i na trénincích je znát, že mě míč neposlouchá, jak bych chtěl.“

Jak tedy vysvětlíte dva góly do sítě Zlína?

„Jsem za ně hrozně rád. Minulý rok byl pro mě hrozně těžký, skoro celý jsem nehrál fotbal. Nikdy se mi nestalo, že bych skončil rok bez gólu. Naštěstí jsem ho dal v posledním přáteláku, což mě dost nabudilo. Těší mě, že jsem teď mohl začít dvěma góly hned v prvním zápase v novém roce. Jsou pro mě hodně důležité. Když koleno po operaci neposlouchalo, měl jsem i takové myšlenky, jestli se ještě na hřiště vůbec dostanu. Je pro mě obrovský úspěch, že jsem se vrátil, nic mě nebolí a fyzicky jsem na tom dobře. Na sebevědomí je to úplně super.“

Asi si v duchu přejete, aby spoluhráč a konkurent Mojmír Chytil přestoupil do Slavie a vám se otevřela cesta do sestavy, že?

„Momentálně si spíš přeju, aby nám pomohl. Jsme na čtvrtém místě, může z toho být jedna z povedených sezon pro Sigmu. Mojmír je v takové formě, že i na úkor toho, že budu mít mnohem těžší pozici, je lepší, aby zůstal a až potom se vydal tam, kam patří. Byl nemocný, ale už normálně trénuje a myslím, že nám ještě hodně pomůže.“

Vadí vám, že je příprava letos tak krátká?

„Je rozdíl, když dáte tuhle otázku někomu, kdo byl minulou sezonu úplně zdravý anebo mně. Já bych samozřejmě uvítal, kdyby byla příprava o měsíc a půl delší a měl jsem čas získat herní praxi, sžít se s týmem a být plnohodnotným hráčem hned od začátku. Kluci, kteří normálně trénují a jsou zdraví, vám odpoví, že je krátká příprava úplně super. Za volno skoro nic neztratili, takže ji dlouhou ani nepotřebují. Každý fotbalista radši hraje mistrovské zápasy.“

Věříte, že budete na první kolo k dispozici pro větší část utkání?

„Určitě nebudu schopen odehrát devadesát minut. (úsměv) Sám cítím, že máme v týmu kluky, kteří jsou na tom momentálně výkonnostně mnohem líp než já. Musím objektivně říct, že na první kolo to nebude. Možná na pár minut, ale to bude rozhodnutí trenérů. Musím zapracovat na hodně věcech, aby se na mě zase mohli spoluhráči spolehnout.“

Takže se necítíte jako náhrada za Chytila?

„Na to se těžko odpovídá…Lhal bych, kdybych řekl, že nechci být plnohodnotná náhrada. Řeknu to na rovinu: Chci se dostat do stavu, abych byl ještě důležitější a lepší než Mojmír! Kdybych takové myšlení neměl, mohl bych s fotbalem skončit. V tuhle chvíli to samozřejmě po herní stránce zdaleka tak není.“