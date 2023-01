Červená? Budete platit - a víc, nakázal Horejš. Jablonec řeší posily

Zase hrají o záchranu. Stejně jako vloni. Přitom mají opět zajímavý tým. Jablonecká mizérie číslo dva se spíše nečekala, přesto je tu. Na jaře potřebuje klub šéfa Miroslava Pelty vybřednout z bahna.

„Druhý rok se plácáme dole,“ netěší kapitána Tomáše Hübschmana, vítěze Evropské ligy a pamětníka nezapomenutelného Eura 2004 v Portugalsku. Proto na severu řeší dva zásadní punkty.

Zaprvé je nutné, aby se uzdravili marodi, důležití členové kádru. Matador Hübschman je zpět po vleklém zranění ruky. Byť byl během pauzy neustále s týmem, na hřišti mu má co dát i když mu je jedenačtyřicet. Zdraví by měli být i dravec Tomáš Malínský, klíčový stoper Jakub Martinec, poctivec středu pole Jakub Považanec a mladík Dominik Pleštil. Nejistý je stav elegána Miloše Kratochvíla, ve větších nesnázích je levák Jan Krob. Navíc zmizel malajský reprezentant Dion Cools.

„Řešíme doplnění kádru,“ netají trenér David Horejš.

Jablonec - Mladá Boleslav: Červená pro domácí! Za zbytečný skluz je vyloučen Heidenreich Video se připravuje ...

Zadruhé je nezbytné narovnat disciplínu. Sedm červených karet za první úsek ročníku, to je fakt nášup. „Jestliže ze šestnácti utkání hrajete pět v deseti, tak je to průšvih. Máte tak o pět zápasů méně. Navíc s takovými mužstvy jako Slavia, Sparta, Teplice, Olomouc a Boleslav je to složité. Je to blázinec,“ čílí se Horejš.

Horejš, ač je považován za kouče moderních myšlenek, volí vyzkoušenou - a tak trochu zastaralou - metodu. V Jablonci se bude za disciplinární prostředky platit. Pokud bude celek působit podobně zlobivě jako na podzim, půjde o velké peníze.

„U mě jsou pokuty poslední východisko,“ říká kapitán Hübschman. „Moc jsem je nedostávali, ale teď bylo toho zlobení až moc. Už jsme tady něco měli, ale teď se přidalo. Za zbytečné věci je potřeba trestat,“ přijímá gilotinu nad hlavou.

„Hráči musí vědět o nějakém biči nad sebou, proto jsme upravili disciplinární řád. Sám toho příznivce nejsem, proto doufám, že ho nebudeme muset použít,“ přidá se Horejš.

„Když jsem si řád četl, je docela přísný. Dělá se maximum, aby se neopakovalo to, co se dělo na podzim. Bylo to neúnosné. Tolik červených karet jen za podzim jsem nikdy nezažil,“ bere také střelec Jan Chramosta.

Seveřané se pokusí vypilovat formu i chování během ledna. Na soustředění ve Španělsku se poměří se švýcarským Sionem a dvěma soky z Maďarska, s Diosgyori VTK a proti Puskas Akademia.

Podzimní vyloučení Jablonce

3. kolo: Jablonec - Slavia 2:3

6. minuta - Surzyn

6. kolo: Jablonec - Sparta 1:1

55. Považanec, 90+6. Krob

7. kolo: Teplice - Jablonec 3:2

76. Malínský, 90+2. Jovovič

15. kolo: Olomouc - Jablonec 3:0

40. Sejk

16. kolo: Jablonec - Mladá Boleslav 1:2

42. Heidenreich