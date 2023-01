TOP momenty Petera Olayinky: slavné góly na Interu, v Glasgow i v lize

Jeho tvář bude možná brzy zdobit ve velkém formátu stadion v Edenu, Peter Olayinka se za roky působení zapsal do sešívané historie. V evropských soutěžích vstřelil slavné a klíčové góly, ale zářil i doma. Podívejte se největší momenty jeho působení.

Památný zápas. Slavia vstoupila do Ligy mistrů skvělým výkonem na hřišti Interu, kde dokonce sahala po třech bodech. Právě díky dorážce Petera Olayinky vedla až do nastavení 1:0. Výhru jí sebral až v 92. minutě Nicoló Barella.

Přišel a změnil těžký zápas. Kvůli covidu se hrálo před prázdnými tribunami, ale Petera Olayinku jako by poháněly davy. Po faulu na něj ještě neuspěl z penalty Nicolae Stanciu, deset minut před koncem ale rumunský záložník naservíroval roh přesně a Nigerijec hlavou rozhodl. Dostal přitom naloženo do obličeje kopačkou Aleksandara Dragoviče.

Po domácí remíze 1:1 se jela prát Slavie o postup mezi nejlepších osm do Glasgow. A vyšlo to i díky brzkému zásahu Petera Olayinky, jak se nakonec ukázalo – rozdílový gól. Přesný centr Jana Bořila líznul hlavou na přední tyč.

Zářezy v Ďolíčku

Říjen 2022

14. ligové kolo Bohemians – Slavia 1:4

Vyhrocený zápas do začátku do konce. Hlavní sudí Tomáš Klíma se dvakrát odmítl podvolit intervenci videorozhodčího Ondřeje Berky. Pokaždé v neprospěch Bohemians. Když si odmyslíme tyto události, na place zářil Peter Olayinka. Vstřelil dvě branky, další připravil. Byl nezastavitelný. Co se týče produktivity, v Ďolíčku odehrál nejlepší zápas za Slavii.