Plzeň se chystá do Španělska. Kliment zůstává doma, mladík do Karviné

Už ve středu v šest ráno odlétá Viktoria Plzeň na soustředění do španělského Benidormu. Ve výpravě budou nové tváře Adam Zadražil, Roman Květ, Matěj Vydra i Rafiu Durosinmi. Naopak doma zůstane rehabilitovat Jan Kliment, který si při tréninku na startu přípravy poranil kotník. Západočeský klub řeší i hostování mladých hráčů směrem do druhé ligy. Jako revanš do Karviné by měl podle informací iSport.cz zamířit nadějný hráč béčka Adam Vrba (21).

Plzeň na poslední chvíli přivedla ještě jednoho hráče do ofenzivy. Z Karviné přišel na půlroční hostování s opcí nigerijský Rafiu Durosinmi (20). Viktoria zareagovala na zranění Jana Klimenta, který vynechá start ligy.

Opačným směrem do druholigového celku by se měl v nejbližší době přesunout Adam Vrba. Mladý útočník nastupuje za béčko v ČFL, na podzim odehrál třináct zápasů a vstřelil osm gólů. Michal Bílek si jej vytáhl v lednu do přípravy, s týmem ale do Španělska už neodletí a ohlásí se na opačném konci republiky.

V plzeňském kádru naopak zůstává další forvard z béčka Adam Kronus (20), který už na podzim dostal na tři minuty šanci v Lize mistrů proti Barceloně (2:4). V jediné přípravě proti diviznímu Petřínu, kterou Viktoria stihla před odletem do Benidormu, odehrál druhý poločas a zaujal krásnou trefou na konečných 3:1. Také u něj se ale dá očekávat, že během ledna zamíří sbírat zkušenosti na hostování do druhé ligy.

Na testech uspěl brankář Adam Zadražil z Táborska, který bude v klubu hostovat do konce jara.

Kliment zůstane doma, Vydra podle plánu

S Plzní neodletí zraněný Jan Kliment. Souboj při tréninku s Mohamedem Tijanim odnesl hráčův kotník, útočník vyfasoval berle a potrvá přibližně 4-6 týdnů, než se vrátí do zápasů. Původně měl s týmem do Španělska cestovat, ale nakonec se v klubu rozhodli pro rekonvalescenci v domácím prostředí, kde má všechny potřebné podmínky pro kvalitní regeneraci. Kliment je od letního příchodu do Plzně už potřetí zraněný, do kolotoče ve FORTUNA:LIZE by se mohl zapojit na konci února.

Ve Španělsku by se k týmu měli postupně připojit hráči, co se na začátku roku zotavují z menších zdravotních komplikací (proti Petřínu nenastoupili Jemelka, Tijani, Pilař, Mosquera, Sýkora, Vlkanova, Vydra, volno měl gólman Staněk). Z utkání odstoupil Radim Řezník, ale nemělo by jít o nic vážného.

Rekonvalescence běží podle plánu v případě Matěje Vydry, nejzvučnější zimní posily. Třicetiletý reprezentační útočník se vrací po operaci kolene a postupně zvyšuje tréninkovou zátěž. Pokud vše půjde podle plánu, v Benidormu by měl nastoupit ve druhém zápase proti maďarskému Ferencvárosi.

Západočeši se budou na Pyrenejském poloostrově připravovat od 11. do 20. ledna, sehrají celkem tři zápasy - Heidenheim, Ferencváros a generálku proti Molde. Do přípravy naskočilo 27 hráčů a 3 brankáři, přibyl ještě nigerijský útočník Durosinmi. Kádr pro soustředění do Španělska zveřejní Plzeň těsně před středečním odletem.