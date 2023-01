Svědík: Zůstanu ve Slovácku! Hráči mě zviklali. Jak se cítí po operaci? 

Po operaci kolena ještě potřebuje k chůzi berle, ale už je zase plný elánu do práce. Tu, kterou úspěšně rozdělal ve Slovácku, hned tak neopustí. Martin Svědík (48) podle informací webu iSport.cz prodlouží s klubem kontrakt na delší období, což ostatně v rozhovoru víceméně potvrdil. „Je to na dobré cestě, počítám s tím, že zůstanu. Zviklali mě hráči,“ přiznal trenér, jenž působí v Uherském Hradišti už pátou sezonu.

Bál se, že start zimní přípravy kvůli náročnému zákroku na zhuntovaném koleni nestihne. Nakonec se Martin Svědík k týmu připojil hned po Novém roce a na soustředění v Turecku měl s sebou rehabilitační sestru. „Dobře zapadla do kolektivu,“ usměje se trenér 1. FC Slovácko, jenž v sobotu vyráží s Kadlecem a spol. na další kemp do chorvatského Umagu. Spojení energického kouče s rostoucím klubem z Uherského Hradiště je čím dál pevnější.

Jak jste to v Turecku po operaci zvládl?

„Pro mě byla těžká cesta. Už kvůli trombóze. V lázních, kde jsem rehabilitoval předtím, má člověk režim. Sice pracuje, ale mezi terapiemi si odpočine. V Turecku jsem buď trénoval anebo rehabilitoval. Stání na celém tréninku, ať už o berlích anebo bez nich, je pro mě teď trošku složitější. Hlavně jsem byl rád, že už jsem mohl být s mužstvem. Kluci i práce už mi chyběli.“

Měl jste nad sebou odborný dohled, že?

„Bylo mi umožněno vzít si s sebou sestru z lázní Darkov. Paní Kateřina, která se mnou po celou dobu pracovala, s námi byla i v Turecku. Udělala velký kus práce. Někdy to přeženu, musela mě brzdit. Já jsem specifický případ.“

V čem?

„Kvůli velkému vyosení se muselo leccos v noze srovnat a měkké tkáně si budou zvykat delší dobu. Je to ještě o spoustě práce a trpělivosti. Musím poděkovat všem lidem, kteří mi pomohli. V nemocnici a pak v lázních. Chovali se ke mně skvěle. Pomáhali mi psychicky i fyzicky, abych se dostal zpátky do formy. V ideálním případě bych asi ještě v lázních třeba tři týdny zůstal, ale práce volá. Musel jsem to nějak skloubit, to pro mě byla od začátku priorita. Na Vánoce mě pustili na tři dny domů.“

Už dokážete koučovat tak energicky jako za normálních okolností?