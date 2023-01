Trpišovský o návratu Bořila či kádru: Registrujeme zájem o čtyři naše hráče

Video se připravuje ... V zimě jede Slavia na maximum v tréninku i v přípravných zápasech. Ve třech duelech dosud neinkasovala, pokaždé vyhrála. Po úvodní partii s Hradcem Králové (1:0) zvládla i dvojzápas se Servette Ženeva na soustředění v Portugalsku. Nejprve ovládla dění po výsledku 3:0, v „odvetě“ gólem Micka van Burena urvala triumf 1:0. „Ukázalo nám to spoustu věcí. Máme pro nás spoustu materiálu,“ pochvaloval si v rozhovoru pro klubový web trenér Jindřich Trpišovský. Předpokládá, že posuny v kádru ještě budou. Hlavně směrem ven...

o zápasech se Servette „Zapojili jsme všechny hráče. Většina měla více než šedesátiminutovou zátěž. V některých fázích šlo o zápasy nahoru-dolů. Ukázalo nám to spoustu věcí. Máme pro nás spoustu materiálu, odehrály se celkem čtyři poločasy. Viděli jsme všechny hráče v akci. Byly to evropsky vedené zápasy, protože bylo hodně náběhů za obranu. Defenzivy hrály hodně vysoko. Od soupeře byla vysoká kvalita v rozehrávce, hlavně v druhém utkání.“

o návratech Bořila a Schranze „U Ivana je pro mě velkým překvapením, jak rychle se vrací. Od začátku roku absolvoval všechno s týmem. Jen jsme čekali, kdy bude moci jít do soubojů. Vypadá velice dobře. Jan Bořil to měl trochu za odměnu, má za sebou takové nepopulární tréninky. Chtěli jsme ho aspoň na chvíli vrátit do zápasu, aby si zahrál. Ten má teď svůj program, někdy s týmem, ale hlavně s kondičními trenéry. Spíše to byla odměna za jeho práci, která na hlavu není moc jednoduchá. Je to už přes rok a půl, co nehraje. Mohl dát gól, ale to mě nemrzí, aspoň budeme mít klidný víkend. Nebude nám pořád opakovat, že dal gól. Tvrdil, že to udělal dobře, trefil bránu, i když to byla tyč.“ Bořilův návrat po 467 dnech. Nastřelil tyč a lavička vyvolávala jeho jméno

o výkonu posily Ogbua „Bude mu vyhovovat náš styl, i proto jsme si ho vybrali. V Norsku hrál většinu zápasů v rozestavení na tři stopery, nastupoval na pozici prostředního. Je hodně učenlivý, má za sebou čtyři tréninky s týmem a krátké video, které měl sestříhané z Norska. Jeho zapojení do týmu bylo velice rychlé. Na to, že je s námi čtyři dny, byl Igohův výkon hodně zajímavý. Suverénně řídil obranu. Na druhou stranu jsme s ním absolvovali večeři už na konci prosince a tam bylo jasné, že je extrovert a nebude s tím mít problém. Pokoušeli jsme se o něj už v létě. První varianta byl Hien, na Igoha jsme dostali upozornění o čtrnáct dní později. Podle videí se nám hrozně líbil, v létě to ale ještě nevyšlo. Kluci ve vedení udělali obrovský kus práce, s agentem se nám podařilo klub přesvědčit. Skauti, Přéma Kovář a Jirka Bílek pak jezdili osobně na zápasy Lilleströmu, viděli jsme všechny Igohovy duely na podzim. Od začátku jsme o něm byli přesvědčení, byla to pro nás volba číslo jedna. Akorát nebylo jasné, jestli dopadne dohoda klubů, proto jsme hledali i dále. Naštěstí to ale dopadlo, má přesně dispozice, které potřebujeme, hodí se do našeho stylu.“

o vývoji okolo Olayinky „Je to proměnlivé, kdybych to měl odhadnout, tak jaro stráví tady. Ještě uvidíme, jak budou probíhat jednání. Zatím je ale Peter tady s námi a věřím, že to tak zůstane. I teď ukázal, jak důležitý hráč to pro nás je, a my samozřejmě máme cíle i ambice, takže bych byl rád, aby nám na jaře zůstal. I on je nastavený tak, že ze Slavie chce odejít po úspěchu, dokončit sezonu. Zimní odchody jsou pro hráče složitější než letní, zatím by tady měl zůstat, samozřejmě se ale může stát něco ohledně dohody klubů."