Šín a Hrubý o budoucnosti v Baníku, kamarádech v „S“ i silném momentu

PŘÍMO Z TURECKA | Je jim osmnáct let. Narodili se v roce 2004, kdy Baník získal poslední mistrovský titul. Matěj Šín a Martin Hrubý, dva talentovaní odchovanci, kteří mají jednou ostravský klub táhnout, napevno patří do prvoligového kádru trenéra Pavla Hapala. Blonďatý záložník už do nejvyšší soutěže nakoukl loni, ale pak ho zbrzdila rakovina. Brankář v áčku debutoval na podzim v MOL Cupu ve Velvarech. V Turecku se nyní oba snaží realizační tým zaujmout, aby na jaře nakukovali do základní sestavy. „Je to plán nás obou,“ shodují se v exkluzivním rozhovoru pro iSport Premium přímo z Beleku.

Nečekali jste vzhledem k tomu, jak váš ročník v mládeži drtil konkurenci, že vás z tehdejšího kádru bude v lednu 2023 v áčku Baníku víc?

Matěj Šín: „Samozřejmě čekali, ale postupem času se to nějak vyvrbilo a vyselektovalo. Někteří tady asi neviděli perspektivu a odešli. Tak to ve fotbale chodí.“

Martin Hrubý: „Každý má jiné priority, každý je v hlavě nastavený jinak. Někdo tomu dá víc, někdo míň. Cest, jakých se ve fotbale ubírat, je hodně.“

Na druhou stranu, v některých klubech nejsou dorostenci žádní. Takže dva kusy pořád nejsou málo.

Šín: „Cítíme, že Baník chce sázet na mladých. Vedení je tak nastavené. V béčku dostávají kluci šanci, někteří už byli i na lavičce v áčku. Je fajn vědět, že máme šanci se prosadit.“

Hrubý: „Když jsem mluvil o těch cestách, tak ta baníkovská je skvělá. Já i Šíňas máme dobře nakročeno. Když budeme pokračovat v tvrdé práci, určitě dostaneme šanci i v lize. S béčkem je to fakt super propojené.“

V čem tkvěla síla ročníku 2004?

Šín: „Už od útlého věku se sbírala spousta kluků, ze kterých se časem stali kamarádi. Měli jsme štěstí na trenéry, výborně nás stmelovali. Díky nim jsme šli nahoru.“

Hrubý: „Jsme poskládaní skoro z celého Moravskoslezského kraje, ve čtrnáctce nebo patnáctce jsme pomalu neměli soupeře.“

Jak se to poslouchá? Dovedu si představit, že je to trochu svazující, nebo že se naopak začnou v pubertálních letech projevovat sklony k machrování...

Šín: „To vůbec ne. Troufnu si říct, že jsme byli a pořád jsme nohama na zemi. Makáme dál.“

Hrubý: „Bylo nám čtrnáct, patnáct, šestnáct let. O žádném machrování nemohla být řeč. Nebo aspoň u mě teda.“

Jeden z vás, Samuel Grygar, před pár dny podepsal novou smlouvu v Interu Milán...

Hrubý: „V zimě jsem byl u něj na dovolené, naznačoval mi, že by měl asi podepsat. Je to super, mám radost, je to výborný kluk. Dřív jsme až takoví