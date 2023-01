Salcburk - Sparta 2:1. Debutoval Laci, Pražanům nevyšly starty poločasů

Sparta na úvod soustředění překvapivě porazila bundesligový Stuttgart 2:0, dnes ale inkasovala hned v první minutě. Po 51 sekundách hry potrestal chybu v rozehrávce Pražanů Koita. Letenští pak trefili břevno a v nastavení první půle vyrovnali poté, co se po centru od Wiesnera prosadil Haraslín. Slovenský záložník navázal na gól z prvního duelu na kempu.

Po přestávce se poprvé po zranění dostal do hry sparťanský kapitán Ladislav Krejčí mladší. Pražanům nevyšel ani vstup do druhého dějství a ve 49. minutě poslal Salcburk znovu do vedení Adamu. Letenští pak rakouského suveréna posledních sezon místy přehrávali, ale z několika šancí už podruhé vyrovnat nedokázali.

Sparťany po návratu ze soustředění čeká v sobotu doma ještě generálka na jarní část sezony proti Norimberku.